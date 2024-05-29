29 Mayıs 1453 tarihinin önemi nedir?

“29 Mayıs 1453’te ne oldu?” sorusu bugün en çok merak edilen sorulardan biri oldu. İstanbul’un Fethi ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanırken yıl dönümü olan bugün kutlama mesajları ile başladı. Peki 29 Mayıs tarihinin önemi nedir? Fatih Sultan Mehmet kimdir? İstanbul’un Fethi’nin ülkemiz için önemi nedir? İşte cevabı…

29 Mayıs 1453 tarihinde Bizans İmparatorluğunun elinde bulunan İstanbul, dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Tarihi kaynaklara göre 23 Mart 1453’te Edirne’den yola çıkan Fatih Sultan Mehmet Han 54 günlük kuşatmanın ardından İstanbul’u fethederek yeni bir çağ açtı. Aşılamaz denilen Kostantiniyye surları Fatih Sultan Mehmet önderliğinde hazırlanan Şahi Topları ile parçalanmış, Haliç’e çekilen zincir nedeniyle boğaza giremeyen gemiler karadan yürütülmüştür. Uygulanan strateji ile kazanılan İstanbul’un Fethi, Osmanlı İmparatorluğunu bir adım daha ileri taşıyarak Orta Çağı kapatıp Yeni Çağ’ı açtığı kabul edilir.

29 MAYIS TARİHİNİN ÖNEMİ NEDİR?

29 Mayıs 1453 Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u Bizans İmparatorluğu'ndan aldığı tarihtir. Bu fetih ile Orta Çağ’ın kapandığı, Yeni Çağ’ın açıldığı kabul edilir. Büyük bir savaş stratejisi ile kazanılan eski ismi ile Kostantiniyye- Konstantinopolis (İstanbul) Osmanlı şehri haline gelmiş ve başkent yapıldığı bilinir. Osmanlı İmparatorluğu için son derece öneme sahip İstanbul, ayrıca imparatorluğun Avrupa ve Asya kıtaları üzerindeki etkisini de artırmıştır.

FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?

Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun 7’nci padişahıdır ve 2’nci Mehmet olarak anılır. 1444 ile 1446 yılları arasında kısa bir dönem ve 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti ve Bizans İmparatorluğu'nu yıktı ve fetihten sonra "Fâtih" ünvanıyla anılmaya başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in, “Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur” hadisine nail olan Fatih Sultan Mehmet İslam Âlemi tarafından da kahraman olarak bilinir. Çok iyi bir eğitim almış olan 2’nci Mehmet, aynı zamanda İstanbul’un Fethi sırasında yaptırdığı ağır toplar ile yıkılamayacağı düşünülen surları yıkmayı başardı.

Kısaca İstanbul’u dehasıyla fetheden komutan dünya çapında bilinen güçlü bir figür oldu. İstanbul’un Fethi’nin ardından Müslüman olmayanlara eziyet etmemesi ve hoşgörü göstermesi ile de tüm dünyaya Türk hoşgörüsünü gösterdi. Sanata ve bilime verdiği değer ile ön plana çıkan Fatih Sultan Mehmet Han aynı zamanda iyi bir şairdir.

İSTANBUL NASIL FETİH EDİLDİ?

Bizans İmparatorluğu, kuşatmalara önlem amacıyla Haliç’e zincir gerdi. Bu önlem boğazı işgal edecek olan gemilere büyük bir önlemdi. Aynı zamanda şehri çevreleyen geniş surlar yer alıyordu. Savunma konusunda önlemler alan Bizans, birçok defa yapılan seferleri atlatmış, fetih gerçekleştirilememişti. Osmanlı Devleti 7 defa sefer düzenlese de Bizans surları ve savunma hattı geçilemedi.

İstanbul'un deniz bağlantısını kesmek için II. Mehmet, Rumeli Hisarı'nın yapımını gerekli gördü ve inşaatı ile bizzat ilgilendiği biliniyor.

550 kilogram güllesi bulunan 8 metre uzunluğundaki Şahi Topları hazırlandı. Bu toplar ile Bizans surları aşılabildi.

Haliç’e gerilen zincir gemilere engel oluyordu. Haliç surlarını ve Haliç'teki donanmayı vurmak için toplar yerleştirildi. Gemilerin geçeceği mesafe 2 ilâ 4 kilometreydi. Ağaçlar kesiliyor sonra da ağaçlar zeytinyağı ile kayganlaştırılarak toprağa sabitlendi. Gemiler 21-22 Nisan gecesi karadan yürütüldü. Bu sırada düşmanın dikkatinin dağılması için surlar topa tutuldu. Büyük hasar verilmeye çalışıldı. Düşman açılan gedikleri onarmaya çalışıyordu ve Sabah olduğunda 72 Osmanlı savaş gemisi başarıyla indirilmiş ve Haliç'i kapatan zincir işlevsiz kalmıştı. Bu olay ve kuşatma stratejisi tüm dünyada dilden dile anlatıldı.