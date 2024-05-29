Kayserispor'un sezon hakem istatistikleri: Halil Umut Meler lider

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un sezon boyunca oynadığı 38 maçta 23 farklı hakem düdük çaldı. Sarı kırmızılıların maçlarında en fazla görev alan isim ise Halil Umut Meler oldu.
İzmir Bölgesi hakemi Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un 4 maçında düdük çalarken, takımın bu maçlarda 4 beraberlik elde etmesine tanıklık etti. Meler'in ardından en çok maça çıkan hakem ise Çağdaş Atay oldu.
Kayserispor'un bu sezonki maçlarında görev yapan hakemlerin istatistikleri ise şu şekilde:
Halil Umut Meler: 4 Maç - 4 Beraberlik
Çağdaş Atay: 3 Maç - 1 Galibiyet - 2 Mağlubiyet
Direnç Tonusluoğlu: 2 Maç - 1 Beraberlik - 1 Mağlubiyet
Sarper Barış Saka: 2 Maç - 1 Galibiyet - 1 Beraberlik
Bahattin Şimşek: 2 Maç - 1 Galibiyet - 1 Mağlubiyet
Murat Erdoğan: 2 Maç - 1 Beraberlik - 1 Mağlubiyet
Turgut Doman: 2 Maç - 1 Beraberlik - 1 Mağlubiyet
Zorbay Küçük: 2 Maç - 1 Galibiyet - 1 Mağlubiyet
Burak Şeker: 2 Maç - 1 Galibiyet - 1 Mağlubiyet
Atilla Karaoğlan: 2 Maç - 1 Beraberlik - 1 Mağlubiyet
Kadir Sağlam: 2 Maç - 2 Beraberlik
Ümit Öztürk: 2 Maç - 2 Galibiyet
Tugay Kaan Numanoğlu: 1 Maç - 1 Galibiyet
Ömer Faruk Turtay: 1 Maç - 1 Mağlubiyet
Mehmet Türkmen: 1 Maç - 1 Beraberlik
Mert Güzenge: 1 Maç - 1 Mağlubiyet
Burak Pakkan: 1 Maç - 1 Mağlubiyet
Alper Akarsu: 1 Maç - 1 Mağlubiyet
Ali Şansalan: 1 Maç - 1 Mağlubiyet
Emre Kargın: 1 Maç - 1 Mağlubiyet
Kayserispor'un sezon boyunca yaşadığı mücadelelerin hakem istatistikleri, takımın performansı hakkında önemli bir bakış açısı sunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.