Kayserispor'un sezon hakem istatistikleri: Halil Umut Meler lider

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un sezon boyunca oynadığı 38 maçta 23 farklı hakem düdük çaldı. Sarı kırmızılıların maçlarında en fazla görev alan isim ise Halil Umut Meler oldu.

İzmir Bölgesi hakemi Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un 4 maçında düdük çalarken, takımın bu maçlarda 4 beraberlik elde etmesine tanıklık etti. Meler'in ardından en çok maça çıkan hakem ise Çağdaş Atay oldu.

Kayserispor'un bu sezonki maçlarında görev yapan hakemlerin istatistikleri ise şu şekilde:

Halil Umut Meler: 4 Maç - 4 Beraberlik

Çağdaş Atay: 3 Maç - 1 Galibiyet - 2 Mağlubiyet

Direnç Tonusluoğlu: 2 Maç - 1 Beraberlik - 1 Mağlubiyet

Sarper Barış Saka: 2 Maç - 1 Galibiyet - 1 Beraberlik

Bahattin Şimşek: 2 Maç - 1 Galibiyet - 1 Mağlubiyet

Murat Erdoğan: 2 Maç - 1 Beraberlik - 1 Mağlubiyet

Turgut Doman: 2 Maç - 1 Beraberlik - 1 Mağlubiyet

Zorbay Küçük: 2 Maç - 1 Galibiyet - 1 Mağlubiyet

Burak Şeker: 2 Maç - 1 Galibiyet - 1 Mağlubiyet

Atilla Karaoğlan: 2 Maç - 1 Beraberlik - 1 Mağlubiyet

Kadir Sağlam: 2 Maç - 2 Beraberlik

Ümit Öztürk: 2 Maç - 2 Galibiyet

Tugay Kaan Numanoğlu: 1 Maç - 1 Galibiyet

Ömer Faruk Turtay: 1 Maç - 1 Mağlubiyet

Mehmet Türkmen: 1 Maç - 1 Beraberlik

Mert Güzenge: 1 Maç - 1 Mağlubiyet

Burak Pakkan: 1 Maç - 1 Mağlubiyet

Alper Akarsu: 1 Maç - 1 Mağlubiyet

Ali Şansalan: 1 Maç - 1 Mağlubiyet

Emre Kargın: 1 Maç - 1 Mağlubiyet

Kayserispor'un sezon boyunca yaşadığı mücadelelerin hakem istatistikleri, takımın performansı hakkında önemli bir bakış açısı sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı