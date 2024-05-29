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Iğdır'ın yağmurla canlanan toprakları: Ağrı Dağı'nın eteklerinde renk şöleni

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Doğu Anadolu'nun incisi Iğdır, son yılların en bereketli yağışlarını aldı ve bu yağışlarla birlikte doğanın canlandığına şahit oldu.

Iğdır'ın yağmurla canlanan toprakları: Ağrı Dağı'nın eteklerinde renk şöleni mask
Iğdır'ın yağmurla canlanan toprakları: Ağrı Dağı'nın eteklerinde renk şöleni
Iğdır'ın yağmurla canlanan toprakları: Ağrı Dağı'nın eteklerinde renk şöleni
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Doğu Anadolu'nun incisi Iğdır, son yılların en bereketli yağışlarını aldı ve bu yağışlarla birlikte doğanın canlandığına şahit oldu.

Iğdır'ın yağmurla canlanan toprakları: Ağrı Dağı'nın eteklerinde renk şöleni

"Doğu'nun Çukurova'sı" olarak anılan Iğdır'da, susuzluktan kuruma noktasına gelmiş alanlar bile yeniden yeşillendi. Bu yeşilin arasında ise özellikle Ağrı Dağı'nın eteklerinde görülen ve "kurt kulağı" olarak da bilinen iris çiçekleri, doğaya adeta bir renk şöleni yaşatıyor.

Iğdır'ın yağmurla canlanan toprakları: Ağrı Dağı'nın eteklerinde renk şöleni

Karagüney köyünde nadir bölgelerde yetişen bu çiçekler, Türkiye'nin doğusunda da ender rastlanan güzellikler arasında yer alıyor. Yüksek sapları ve göz alıcı büyüklükteki çiçekleriyle irisler, fotoğraf karelerinde kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Iğdır'ın doğal güzellikleri, yağmurla birlikte adeta yeniden doğuşunu kutluyor.

Iğdır'ın yağmurla canlanan toprakları: Ağrı Dağı'nın eteklerinde renk şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Doğu Anadolu, Iğdır, Yağış, doğa, Doğunun Çukurovası, kurt kulağı, Karagüney köyü, Türkiye

29 May 2024 - 21:29 - Yaşam

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