Diyarbakır'da veliler arasındaki tartışma kanlı bitti: Bir veli yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Çınar Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bir olayda, öğrenciler arasındaki tartışmaya velilerin de dahil olduğu bildirildi. Tartışmanın taraflarından biri olan A.G. (40), M.T. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, tartışmanın büyümesiyle birlikte M.T. tarafından saldırıya uğrayan A.G., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra ise durumunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Şüpheli M.T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı