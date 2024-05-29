Diyarbakır'da veliler arasındaki tartışma kanlı bitti: Bir veli yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Çınar Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bir olayda, öğrenciler arasındaki tartışmaya velilerin de dahil olduğu bildirildi. Tartışmanın taraflarından biri olan A.G. (40), M.T. tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, tartışmanın büyümesiyle birlikte M.T. tarafından saldırıya uğrayan A.G., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra ise durumunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Şüpheli M.T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.