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Hatay'da su çekerken kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı

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Hatay’ın Defne ilçesinde su çekerken 3 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Hatay'da su çekerken kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı mask
Hatay'da su çekerken kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı
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Hatay’ın Defne ilçesinde su çekerken 3 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Hatay'da su çekerken kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan bir vatandaş, 3 metrelik kuyudan su çekerken dengesini kaybederek kuyuya düştü.

Hatay'da su çekerken kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı

Olay üzerinde durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Defne, Su, kuyu, yaralı, Aşağıokçular Mahallesi, sağlık

29 May 2024 - 20:59 - Asayiş

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