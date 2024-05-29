Hatay'da su çekerken kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı

Hatay’ın Defne ilçesinde su çekerken 3 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan bir vatandaş, 3 metrelik kuyudan su çekerken dengesini kaybederek kuyuya düştü.
Olay üzerinde durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.