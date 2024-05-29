Şanlıurfa'da kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsal Ümit Mahallesi yakınlarında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 63 AS 721 plakalı otomobil ile 63 ADG 934 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi için ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.