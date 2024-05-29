Şanlıurfa'da kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsal Ümit Mahallesi yakınlarında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 63 AS 721 plakalı otomobil ile 63 ADG 934 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi için ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı