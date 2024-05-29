Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Ekipler, ilçe girişinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 49 kaçak cep telefonu, 4 akıllı saat, 3 kulaklık, 30 şarj aleti, 40 şarj kablosu, 280 elektronik sigara ve 1 kilogram nargile tütünü bulundu.
Olayla ilgili İ.Ç. ve İ.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.