Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, ilçe girişinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 49 kaçak cep telefonu, 4 akıllı saat, 3 kulaklık, 30 şarj aleti, 40 şarj kablosu, 280 elektronik sigara ve 1 kilogram nargile tütünü bulundu.

Olayla ilgili İ.Ç. ve İ.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı