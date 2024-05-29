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Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu mask
Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu
Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu

Ekipler, ilçe girişinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 49 kaçak cep telefonu, 4 akıllı saat, 3 kulaklık, 30 şarj aleti, 40 şarj kablosu, 280 elektronik sigara ve 1 kilogram nargile tütünü bulundu.

Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu

Olayla ilgili İ.Ç. ve İ.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.

Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 May 2024 - 20:41 - Gündem

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