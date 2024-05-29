Gaziantep’te büyükbaş hayvan hırsızı suçüstü yakalandı

Gaziantep’te 10 adet büyükbaş hayvan çaldığı tespit edilen şüpheli, çaldığı hayvanlarla beraber suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurban bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarını önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

İslahiye ilçesinde bir hayvan çiftliğinden 10 adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarının alınması üzerine, JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda, çiftlikte çalışan ve hayvanların bakımıyla ilgilenen S.C. isimli şahsın, çiftlik sahibinin çiftlikten ayrılmasının ardından hayvanları çaldığı tespit edildi.

Şüpheli S.C., çaldığı büyükbaş hayvanlarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan S.C. hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı