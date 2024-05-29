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Gaziantep'te okul servis şoförünü öldüren zanlı tutuklandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde, 27 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda, husumetli olduğu okul servis şoförünü öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te okul servis şoförünü öldüren zanlı tutuklandı mask
Gaziantep'te okul servis şoförünü öldüren zanlı tutuklandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde, 27 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda, husumetli olduğu okul servis şoförünü öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te okul servis şoförünü öldüren zanlı tutuklandı

İddiaya göre, okul servis sürücüsü Mehmet Baki Özyetim (52), aracına bindikten sonra alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Teyfik G.'nin silahlı saldırısına uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep'te okul servis şoförünü öldüren zanlı tutuklandı

Olay sonrası bölgeden yavaş adımlarla uzaklaşan Teyfik G., İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 May 2024 - 20:37 - Gündem

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