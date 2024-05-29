Gaziantep'te okul servis şoförünü öldüren zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde, 27 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda, husumetli olduğu okul servis şoförünü öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, okul servis sürücüsü Mehmet Baki Özyetim (52), aracına bindikten sonra alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Teyfik G.'nin silahlı saldırısına uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay sonrası bölgeden yavaş adımlarla uzaklaşan Teyfik G., İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı