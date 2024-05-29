Samsun Bafra'da 32 yaşındaki kadın tüfekle kendini vurdu

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Eynegazi Mahallesi’nde 32 yaşındaki Hasret Köse, av tüfeğiyle göğsünden kendini vurdu.
Silah sesini duyan yakınlarının 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bafra Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hasret Köse'nin cesedi, Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.