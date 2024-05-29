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Samsun Bafra'da 32 yaşındaki kadın tüfekle kendini vurdu

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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Eynegazi Mahallesi’nde 32 yaşındaki Hasret Köse, av tüfeğiyle göğsünden kendini vurdu.

Samsun Bafra'da 32 yaşındaki kadın tüfekle kendini vurdu mask
Samsun Bafra'da 32 yaşındaki kadın tüfekle kendini vurdu
Samsun Bafra'da 32 yaşındaki kadın tüfekle kendini vurdu
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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Eynegazi Mahallesi’nde 32 yaşındaki Hasret Köse, av tüfeğiyle göğsünden kendini vurdu.

Samsun Bafra'da 32 yaşındaki kadın tüfekle kendini vurdu

Silah sesini duyan yakınlarının 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Samsun Bafra'da 32 yaşındaki kadın tüfekle kendini vurdu

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bafra Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hasret Köse'nin cesedi, Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Samsun Bafra'da 32 yaşındaki kadın tüfekle kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 May 2024 - 20:16 - Gündem

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