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Adana Yüreğir'de 13 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 13 ruhsatsız silah ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheli yakalandı.

Adana Yüreğir'de 13 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi mask
Adana Yüreğir'de 13 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 13 ruhsatsız silah ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheli yakalandı.

Adana Yüreğir'de 13 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Yüreğir polisi, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan uygulamalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 2 uzun namlulu ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait 41 fişek ile 2 kesici alet ele geçirildi. Aynı zamanda, 46,85 gram uyuşturucu madde ve 218 uyuşturucu hap bulundu.

Adana Yüreğir'de 13 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekipleri ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 7 motosikleti de ele geçirdi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu kişilere yönelik kontrollerde 494 kişi sorgulandı ve 131 kişi mobil göç aracına gönderildi. Yüreğir polisi, halkın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 May 2024 - 20:13 - Asayiş

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