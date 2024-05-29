Adana Yüreğir'de 13 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 13 ruhsatsız silah ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheli yakalandı.

Yüreğir polisi, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan uygulamalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 2 uzun namlulu ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait 41 fişek ile 2 kesici alet ele geçirildi. Aynı zamanda, 46,85 gram uyuşturucu madde ve 218 uyuşturucu hap bulundu.

Polis ekipleri ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 7 motosikleti de ele geçirdi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu kişilere yönelik kontrollerde 494 kişi sorgulandı ve 131 kişi mobil göç aracına gönderildi. Yüreğir polisi, halkın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı