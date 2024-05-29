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Adana Kozan’da samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu

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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde çıkan samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Adana Kozan’da samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu mask
Adana Kozan’da samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu
Adana Kozan’da samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu
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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde çıkan samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Adana Kozan’da samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu

Emrah Yiğen’e ait ahırın samanlık kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm ahırı sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve yangına müdahale etti.

Adana Kozan’da samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Yangın sırasında ahırdaki küçükbaş hayvanların da dumandan etkilendiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana Kozan’da samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 May 2024 - 20:10 - Asayiş

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