Adana Kozan’da samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde çıkan samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Emrah Yiğen’e ait ahırın samanlık kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm ahırı sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Yangın sırasında ahırdaki küçükbaş hayvanların da dumandan etkilendiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı