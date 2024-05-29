Adana Kozan’da samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde çıkan samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu.
Emrah Yiğen’e ait ahırın samanlık kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm ahırı sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Yangın sırasında ahırdaki küçükbaş hayvanların da dumandan etkilendiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.