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Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

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Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis merkezde bulunan Batarya Kavşağı'nda gerçekleşti.

Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı mask
Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı
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Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis merkezde bulunan Batarya Kavşağı'nda gerçekleşti.

Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

İsrafil İnci yönetimindeki 13 AAS 359 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve plakası ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı.

Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle İsrafil İnci idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta sıkışan yaralı sürücü İnci, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 May 2024 - 20:05 - Gündem

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