Sivas Suşehri'nde zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki zihinsel engelli Ali Haydar Akgül, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay, Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuya giden anne eve döndüğünde, oğlu Ali Haydar Akgül'ü yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Akgül'ün cenazesi, olay yeri polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.