Hangi Fay’da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Yer bilimci tek tek açıkladı!

Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, sosyal medya hesabı X üzerinde yapmış olduğu açıklamada, Türkiye’de deprem üretebilecek potansiyelde olan illeri ve olası bir depremin büyüklüklerini açıkladı.

İçelli’nin yapmış olduğu açıklamalara göre:

“Balıkesir-Çanakkale fay zonu: Evciler fayı 6.0, Sarıköy fayı 6.0, Havran-Balya, Balıkesir-Gökçeyazı 6.5-7.0, Edincik-Bandırma fayı 6.0, Yenice-Gönen Fayı 6,0.

Bursa/Yalova/Sakarya/Kocaeli: KAF’ın İznik-Mekece 7.0+, Gemlik körfezi 6,4, Taşkesti-Hendek-Karadere-Arifiye-Gölcük Segmentleri 6.0.

Eskişehir-Kütahya Eskişehir Fayı 5.5, Dodurga fayı 6.0+, Kütahya fayı 5,8.

İzmir: Tuzla, İzmir fayları 5,5/6,0, Gümüldür Fayı 6,2, Yenifoça fayı körfez uzantısı 6,0, Kuşadası körfezi 5,5, deniz içinde sakız adası açıkları 7,0.

Aydın/Denizli: Büyük Menderes GS İncirliova Umurlu segmenti 6,5, Pamukkale fayı 6,5, Denizli fay zonu 6,0.

Manisa: Gediz GS 6,5

Muğla/Burdur/Isparta: Rodos adası çevresi 6,5, Fethiye transform fayı 6,0, Helen yayı, Pliny ve Strabo hendekleri 7,0+, Gemiş ve Karakent fayları 5,5 büyüklüklerde deprem üretebilecek deformasyon mevcuttur.”