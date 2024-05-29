Hangi Fay’da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Yer bilimci tek tek açıkladı!

Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, sosyal medya hesabı X üzerinde yapmış olduğu açıklamada, Türkiye’de deprem üretebilecek potansiyelde olan illeri ve olası bir depremin büyüklüklerini açıkladı.
İçelli’nin yapmış olduğu açıklamalara göre:
“Balıkesir-Çanakkale fay zonu: Evciler fayı 6.0, Sarıköy fayı 6.0, Havran-Balya, Balıkesir-Gökçeyazı 6.5-7.0, Edincik-Bandırma fayı 6.0, Yenice-Gönen Fayı 6,0.
Bursa/Yalova/Sakarya/Kocaeli: KAF’ın İznik-Mekece 7.0+, Gemlik körfezi 6,4, Taşkesti-Hendek-Karadere-Arifiye-Gölcük Segmentleri 6.0.
Eskişehir-Kütahya Eskişehir Fayı 5.5, Dodurga fayı 6.0+, Kütahya fayı 5,8.
İzmir: Tuzla, İzmir fayları 5,5/6,0, Gümüldür Fayı 6,2, Yenifoça fayı körfez uzantısı 6,0, Kuşadası körfezi 5,5, deniz içinde sakız adası açıkları 7,0.
Aydın/Denizli: Büyük Menderes GS İncirliova Umurlu segmenti 6,5, Pamukkale fayı 6,5, Denizli fay zonu 6,0.
Manisa: Gediz GS 6,5
Muğla/Burdur/Isparta: Rodos adası çevresi 6,5, Fethiye transform fayı 6,0, Helen yayı, Pliny ve Strabo hendekleri 7,0+, Gemiş ve Karakent fayları 5,5 büyüklüklerde deprem üretebilecek deformasyon mevcuttur.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.