- Gündem

Hangi Fay’da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Yer bilimci tek tek açıkladı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, Türkiye’de deprem üretebilecek fay hatlarını ve beklenen büyüklükleri açıkladı. Peki, hangi iller risk altında? Hangi fay hattı kaç büyüklüğünde deprem üretebilecek enerjiye sahip? Detaylar haberimizde…

Hangi Fay’da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor Yer bilimci tek tek açıkladı! mask
Hangi Fay’da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor Yer bilimci tek tek açıkladı!
Hangi Fay’da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor Yer bilimci tek tek açıkladı!
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, sosyal medya hesabı X üzerinde yapmış olduğu açıklamada, Türkiye’de deprem üretebilecek potansiyelde olan illeri ve olası bir depremin büyüklüklerini açıkladı.

Hangi Fay’da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Yer bilimci tek tek açıkladı!

İçelli’nin yapmış olduğu açıklamalara göre:

“Balıkesir-Çanakkale fay zonu: Evciler fayı 6.0, Sarıköy fayı 6.0, Havran-Balya, Balıkesir-Gökçeyazı 6.5-7.0, Edincik-Bandırma fayı 6.0, Yenice-Gönen Fayı 6,0.

Bursa/Yalova/Sakarya/Kocaeli: KAF’ın İznik-Mekece 7.0+, Gemlik körfezi 6,4, Taşkesti-Hendek-Karadere-Arifiye-Gölcük Segmentleri 6.0.

Hangi Fay’da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Yer bilimci tek tek açıkladı!

Eskişehir-Kütahya Eskişehir Fayı 5.5, Dodurga fayı 6.0+,  Kütahya fayı 5,8.

İzmir: Tuzla, İzmir fayları 5,5/6,0, Gümüldür Fayı 6,2, Yenifoça fayı körfez uzantısı 6,0, Kuşadası körfezi 5,5, deniz içinde sakız adası açıkları 7,0.

Aydın/Denizli: Büyük Menderes GS İncirliova Umurlu segmenti 6,5, Pamukkale fayı 6,5, Denizli fay zonu 6,0.

Hangi Fay’da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Yer bilimci tek tek açıkladı!

Manisa: Gediz GS 6,5

Muğla/Burdur/Isparta: Rodos adası çevresi 6,5, Fethiye transform fayı 6,0, Helen yayı, Pliny ve Strabo hendekleri 7,0+, Gemiş ve  Karakent fayları 5,5 büyüklüklerde deprem üretebilecek deformasyon mevcuttur.”

Hangi Fay’da kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Yer bilimci tek tek açıkladı!
 
 

# Deprem uzmanı, son dakika, malatya, malatya haber, Serkan İçelli, Busabah malatya, deprem, Fay hattı, yer bilimci, Türkiye, izmir

29 May 2024 - 17:54 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL