Malatya öğretmenevi nereye yapılacak? İşte yanıtı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ’i ziyaret ederek Malatya’ya yapılacak yatırımlar ile ilgili istişarede bulundu. Tüfenkçi, “Yeni öğretmenevimizin yapımı ile ilgili de sona geldik. Çok yakında ihalesi yapılacak 200 yataklı, tam teşekküllü yeni öğretmenevi Orduzu’da Turizm Meslek Lisesi yanında yapılacak” dedi.

Tüfenkci, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada,

“Görüşmemizde Malatya’mızda yıkılan ağır hasarlı 113 okulumuzdan ihalesi yapılanlar, programda olanlar ile arsa ihtilafı çözüldükten sonra ihalesi yapılacak 20’ye yakın okulumuz ve yine güçlendirme çalışması için 21 okulumuza ödenek gönderilmesi talimatı verildi.Acil yatırım ihtiyacımız olan ve büyük kısmı Yeşilyurt ve Battalgazi’de olan 13 okulumuzun da yatırım programına alınması için çalışılması talimatı verildi. Yeni öğretmenevimizin yapımı ile ilgili de sona geldik. Çok yakında ihalesi yapılacak 200 yataklı, tam teşekküllü yeni öğretmenevi Orduzu’da Turizm Meslek Lisesi yanında yapılacak. Bakanımıza kabulleri ve Malatya’mıza yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN