29 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Veysel Bal’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Battalgazi,
43 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatih Alataş’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Battalgazi,
96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mevlüt Bali’nin taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt,
92 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Meryem Durmuş’un taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Hasançelebi Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen İbrahim Ateş’in taziye adresi: Hasançelebi Mahallesi, Hekimhan,
91 yaşında vefat eden ve Atalar Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fadıl Azak’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Haçova Derneği,
85 yaşında vefat eden ve Sarıhacı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Fatma Kaya’nın taziye adresi: Sarıhacı Mahallesi, Akçadağ,
87 yaşında vefat eden ve Başmezra Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Osman Sogur’un taziye adresi: Başmezra Mahallesi, Pütürge,
91 yaşında vefat eden ve Balaban Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Muharrem Şahin’in taziye adresi: Balaban Mahallesi, Yazıhan, Malatya.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.