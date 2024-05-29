29 May 2024 - 17:04 - Ekonomi

“En çok zorlandığımız konu finansa ulaşım”

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi verilen bu günlerde hükümetin verdiği destekler için teşekkür eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu desteklerin yeterli olmadığını söyledi. En önemli ihtiyaçlarının finans olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, “Ancak en çok zorlandığımız konu da finansa ulaşım” dedi.