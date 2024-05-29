MGTC Başkanı Mehmet Aydın'dan çağrı: Resmi ilan kararı yeniden değerlendirilmeli

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, gayrimenkul satışlarında resmi ilan bedellerini büyük ölçüde artırarak sektörde ve basında geniş yankı uyandıran bir adım attı. Daha önce 500 bin lira olan resmi ilan miktarı, şimdi 2.5 milyon liraya çıkarıldı ve bu değişiklikle birlikte 2.5 milyon liranın altındaki satışlar için resmi ilan verilmeyecek. Bu karara tepki gösteren ve önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumunun piyasa değeri 500 bin TL ve üzeri olan satışlarını, bir veya daha fazla süreli yayında ilan yoluyla kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Aydın, ancak şimdi, 500 binden 2.5 milyona çıkarılan rayiç bedel nedeniyle resmi ilan bedelinin yüksekliğinin gerekçe gösterildiğini vurguladı. Aydın, bu tür kararların yerel ve ulusal basını etkileyeceğini belirterek, bu kararın düzeltilmesini talep ettiklerini söyledi.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, gayrimenkul satış ilanlarının artan rayiç bedelleri ve basında ilan yayımlama ücretlerinin göz önünde bulundurularak, satış ilanlarının yerel veya ulusal gazetelerde yayımlanabilmesi için muhammen bedeller yeniden belirlendi. Buna göre, 10 milyon TL üzerindeki taşınmazların satış ilanları ulusal gazetelerde, 2.5 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki taşınmazların satış ilanları ise yerel gazetelerde yayımlanacak.

Karara tepki gösteren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın,

"Sosyal Güvenlik Kurumu, bugüne kadar piyasa değeri 500 bin TL ve üzeri olan satışlarını, bir veya daha fazla süreli yayında ilan yoluyla kamuoyuna duyuruyordu. Aşağıda da size göndermiş olduğumuz resmi yazı ile ilgili Kurumun, ilan yayımlama zorunluluğu getiren rayiç bedeli 500 binden 2,5 milyona çıkardığı ve buna resmi ilan bedelinin yüksekliğini gerekçe kıldığı görülmektedir"

şeklinde konuştu.

AYDIN: 500 BİN TL'DEN 2.5 MİLYON TL'YE YÜKSELEN İLAN BEDELLERİNE TEPKİ

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gayrimenkul satışlarında ilan bedellerini 500 bin TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarmasına tepki gösterdi. Aydın,

"Bugüne kadar piyasa değeri 500 bin TL ve üzeri olan satışlarını, bir veya daha fazla süreli yayında ilan yoluyla kamuoyuna duyuruyordu. Ancak, rayiç bedelin 500 binden 2.5 milyona yükseltilmesi ve buna resmi ilan bedelinin yüksekliğinin gerekçe gösterilmesi kabul edilemez"

şeklinde konuştu. Konunun yerel ve yaygın basını etkileyeceğini belirten Aydın, bu kararların düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, gayrimenkul satış ilanlarının basında yayımlanma limitlerinin her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacağı belirtildi. Bu gelişmeler, gayrimenkul sektöründe ve basın dünyasında önemli tartışmaları beraberinde getirirken, kararın uygulanması ve sonuçları yakından izleniyor.

Kaynak: BÜLTEN