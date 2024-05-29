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İzmir Torbalı'da aile faciası

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İzmir’in Torbalı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen K. Y. (25), tartıştığı anne ve babasını tabancayla vurarak öldürdü. Aynı silahla kendi kafasına ateş eden genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

İzmir Torbalı'da aile faciası mask
İzmir Torbalı'da aile faciası
İzmir Torbalı'da aile faciası
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K. Y. henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı annesi S. Y. (48) ve babası H. Y. (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. Y., anne ve babasına tabancayla ateş etti. Anne ve baba kanlar içerisinde yere yığılırken, K. Y. aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

İzmir Torbalı'da aile faciası

Olay sırasında evde bulunan 13 yaşındaki kız kardeş A.D.Y., silah seslerini duyduktan sonra odaya girdiğinde anne, baba ve ağabeyini kanlar içinde yerde buldu. Şok geçiren küçük kız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne S. Y. ve baba H. Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan K. Y. ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K. Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir Torbalı'da aile faciası

Olayın ardından, K. Y. ve S. Y. çiftinin sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğrafları yürek burktu. S. Y.' nin oğlunu askere gönderirken çekilen fotoğrafları ve Kamil Yılmaz’ın iş yerinde oğluyla birlikte çektiği fotoğraflar, ailenin mutlu günlerinden kalan hatıralar olarak geride kaldı.

İzmir Torbalı'da aile faciası

Anne ve babasını kaybeden küçük kız A.D.Y., polis ekipleri tarafından dayısına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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29 May 2024 - 16:35 İzmir/ Torbali- Asayiş

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