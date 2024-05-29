Engelli vatandaşın çığlığı yetkililere duyurulur

Kaldırımlardaki engeller, özellikle engelli vatandaşlar için ciddi sorunlar oluşturuyor. Bu tür sorunların çözülmesi, tüm vatandaşların şehir içinde rahatça hareket edebilmesi açısından büyük önem taşırken, engelli bireylerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemelerin yapması bekleniyor.

“BİZE YARDIMCI OLSUNLAR, YOLUMUZU KAPATMASINLAR”

Malatya’da yaşayan engelli vatandaş Yıldıray Sezer, Kanalboyu bölgesindeki kaldırım üzerinde bulunan bir taş yüzünden ayağını çarptığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Sezer, kaldırım üzerinde yer alan engellerin kaldırılmasını talep ederek,

“Kaldırımı işgal eden tüm engelleri kaldırmalarını istiyoruz. Birçok yere rahat girip çıkamıyoruz. Hem kaldırımlara park eden araçlar yüzünden hem de kaldırım üzerindeki malzemeler yolumuzu kapatıyor. Bize yardımcı olsunlar, yolumuzu kapatmasınlar”

diyerek yerel yönetimlerin bu konuda yardımcı olmasını bekliyor.

YEREL YÖNETİMLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR

Bu olay, engelli bireylerin şehir içindeki erişim sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Engelliler için şehir içindeki erişim altyapısının yetersizliği sıkça dile getirilen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, belediyelerin ve yerel yönetimlerin hem fiziki düzenlemeleri hayata geçirmesi hem de toplumu engellilere karşı daha duyarlı hale getirecek kampanyalar düzenlemesi gerekiyor. Bu tür adımlar, sadece engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda onların topluma daha aktif bir şekilde katılmalarını da sağlayacak.