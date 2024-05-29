Bursa Şehir Hastanesi'nde skandal

Bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, ailesinin iddiasına göre, yanlış serum verilmesi sonucu hayatını kaybetti. Acılı aile, doktorların yanlış müdahalesi ve yapılan hatalar nedeniyle kızlarının öldüğünü ifade ederek,

"Kızımız evden güle oynaya yürüyerek çıktı. Ne olduysa hastanede oldu. Çocuğumuz bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede yanlış giden bir şeyler sebebiyle öldü. Şikayetçiyiz"

dedi. Anaokulu öğrencisi Yüsra'dan geriye mutlu günlerinde çekilmiş görüntüler kaldı. Savcılık, küçük kızın cenazesine otopsi yaptı.

Olay, 19 Mayıs Pazar günü, saat 20.00 sıralarında, Türkoğlu ailesinin dört çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu’nun bahar nezlesi şikayetiyle baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmesiyle başladı. Aile, Yüsra’ya yanlış serum takıldığını iddia ediyor. Serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başlayan Yüsra, daha sonra başka bir doktorun aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirmesiyle 10 saat boyunca sedyede bekletildi.

Aileye göre, Yüsra’nın gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu düşmeye ve kalbi hızlanmaya başladı. Sabah mesainin başlamasıyla gelen kardiyoloji doktoru, Yüsra'nın durumunun kritik olduğunu söyledi. Yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın kalbi sürekli duruyor ve bu nedenle entübe edildiği bildirildi. Türkoğlu ailesi, yoğun bakım katına dahi çıkarılmadıklarını ve kendilerine sağlıklı bilgi verilmediğini ifade etti. Bir süre sonra Yüsra'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Yanlış serum nedeniyle kızlarının hayatını kaybettiğini öne süren Türkoğlu ailesi, yetkililerin konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi. Baba Cemil Türkoğlu,

“19 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında eşim beni arayarak 'Kızım bahar nezlesi oldu. Gözleri şişiyor ve yaş akıyor' dedi. Eve geldim, çocuğumuzu alarak güle oynaya hastaneye gittik. Hastanede tahliller temiz çıktı. Uzman doktor, çocuğumuza serum takmak istedi. Serum istemediğimizi belirttik ama doktor, 'Ben bilirim' diyerek serumu taktı. Yarım saat sonra Yüsra fenalaştı. Başka bir doktor geldi ve serumu sökerek 'Bu serum verilmez' dedi”

şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma ve otopsi işlemlerinin ardından Yüsra, gözyaşları ve feryatlar arasında toprağa verildi. Hastane yetkilileri, savcılığın konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve otopsi sonuçlarıyla ölüm sebebinin netleşeceğini açıkladı.

Türkoğlu ailesi, yaşadıkları acıyı ve şüphelerini dile getirerek, olayın titizlikle incelenmesini ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor. Aile,

“Kızımızın durumu kritikse, neden hastanede bekletildi ve neden başka bir hastaneye sevk edilmedi?”

diyerek tepkilerini sürdürüyor. Savcılığın soruşturması sonucunda, olayın tüm detaylarının netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA