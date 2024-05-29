29 May 2024 - 16:19- Yaşam G:

Malatyalı tiyatrocu "Sesimi duyan var mı?" oyunuyla finalde

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İstanbul'da düzenlenen 6. Türkiye Sinema Güzelleri Yarışması'nda duygusal bir performans sergileyen Malatyalı tiyatrocu İbrahim Şahin Uyumaz, finale yükseldi. Bayrampaşa ilçesinde gerçekleşen yarışmada 400 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Her birinin 3 dakika süren performansları, sinemanın önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Jüri heyetinde Engin Çağlar, Halil Ergün, Erhan Yazıcıoğlu gibi tanınmış isimler yer aldı.

Malatyalı tiyatrocu Sesimi duyan var mı oyunuyla finalde mask
Malatyalı tiyatrocu Sesimi duyan var mı oyunuyla finalde
Malatyalı tiyatrocu Sesimi duyan var mı oyunuyla finalde
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Malatya'yı temsilen sahneye çıkan İbrahim Şahin Uyumaz, performansında 6 Şubat 2023'teki depremi temel aldı. Enkaz altında kalan bir çocuğun annesini kurtarma çabasını canlandıran Uyumaz, izleyicileri etkilemeyi başardı. "Sesimi Duyan Var mı?" adlı oyun, enkaz altındaki çocuğun çaresiz çığlıklarını ve acısını izleyicilere dokunaklı bir şekilde aktardı.

Jüri üyeleri, Uyumaz'ın performansını büyük bir beğeniyle karşıladı ve onu finalist ödülüne layık gördü. Ayrıca, Uyumaz'ı tebrik eden jüri üyeleri, oyunun ve performansın etkileyiciliğini vurguladılar. Uyumaz'ın sahnedeki yeteneği ve duygusal derinliği, yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Malatyalı tiyatrocu

Bayrampaşa ilçesinde gerçekleşen yarışmada 400 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Her birinin 3 dakika süren performansları, sinemanın önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Jüri heyetinde Engin Çağlar, Halil Ergün, Erhan Yazıcıoğlu gibi tanınmış isimler yer aldı.

Malatyalı tiyatrocu

Malatya'yı temsilen sahneye çıkan İbrahim Şahin Uyumaz, performansında 6 Şubat 2023'teki depremi temel aldı. Enkaz altında kalan bir çocuğun annesini kurtarma çabasını canlandıran Uyumaz, izleyicileri etkilemeyi başardı. "Sesimi Duyan Var mı?" adlı oyun, enkaz altındaki çocuğun çaresiz çığlıklarını ve acısını izleyicilere dokunaklı bir şekilde aktardı.

Malatyalı tiyatrocu

Jüri üyeleri, Uyumaz'ın performansını büyük bir beğeniyle karşıladı ve onu finalist ödülüne layık gördü. Ayrıca, Uyumaz'ı tebrik eden jüri üyeleri, oyunun ve performansın etkileyiciliğini vurguladılar. Uyumaz'ın sahnedeki yeteneği ve duygusal derinliği, yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Malatyalı tiyatrocu

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29 May 2024 - 16:19 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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