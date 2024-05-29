Malatya’da zehir tacirlerine geçit verilmiyor!

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda 462 adet uyuşturucu hap, 90.94 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir ikamet ile araçta arama yapan ekipler 462 adet uyuşturucu hap, 90.94 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken 5 zanlı gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.