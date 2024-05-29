Malatya’da zehir tacirlerine geçit verilmiyor!

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Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda 462 adet uyuşturucu hap, 90.94 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir ikamet ile araçta arama yapan ekipler 462 adet uyuşturucu hap, 90.94 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken 5 zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı