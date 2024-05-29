Kilo verme sürecini hızlandıran o yöntemler

Kilo almak ve kilo vermek problemi büyük bir sorun haline geliyor. Ancak kilo almak kolay olsa da kilo vermek pek de kolay olmuyor. Kilo vermek isteyenleri de bir hayli zorluyor. “Kilo vermek için yapmamız gerekenler neler? İnsülin direncine göre diyet listesi nasıl hazırlanır? Kilo vermek isteyenler ne kadar sıvı tüketmeli? Bireyin hangi yaşamına göre diyet listesi hazırlanır? Zor kilo vermenin nedeni nedir?” sorusunu merak edenler için Diyetisyen Burcu Çoban BUSABAH Medya’ya konuştu. İşte detaylar…

“GENEL ÖLÇÜDE İLERLENİRSE KİLO VERME BAŞLAR”

Kilo vermek için yapmamız gerekenlerden bahseden Diyetisyen Burcu Çoban,

"Kilo vermek için ilk başta yeterli ve dengeli beslenmek gerekir. Ama bir uzman kontrolünde olursa daha sağlıklı bir kilo verme süreci geçirebilir. Çünkü her türlü kilo verilir zor bir durum değil ama verdiğimiz kiloda sağlıklı olması hedeflenir. O yüzden de bir uzmanla başlamak her zaman daha iyi olur. Eğer biyokimyasal değerlerimiz, hormonsal durumlarımız belli değilse yeterli ve dengeli beslenmek, fiziksel aktiviteyi arttırmak. Genel kurallar ve ölçüde ilerlenirse kilo verme süreci başlayacaktır"

şeklinde konuştu.

“DİYETLE İNSÜLİN DİRENCİNİ KIRMAK ÇOK ZOR”

Diyetisyen Çoban, insülin direncine bağlı kilo alınmasına karşı belli bir tedavi uygulandığını söyleyerek,

"Bireyde insülin direnci varsa maalesef insülin direnci ve kilo, bir kısır döngü halinde. Yani kilo arttıkça insülin artar. Hekim tarafından insülin direnci olduğu tanısı koyulduysa mutlaka onun tıbbi tedavisini yapılmalı. Biz diyetisyenler tanıdan sonra ona göre beslenme programı uygularız. İnsülin direnci olan bireylerde sadece diyetle insülin direncini kırmak çok zor. O yüzden mutlaka doktorların instabiliyle ilaç tedavisi de beslenme tedavisi bir arada olur. Biz diyetisyen olarak insülin direncinde genellikle karbonhidratı daha kısıtlı tutmaya çalışıyoruz"

ifadelerini kullandı.

“SIVIYI SUDAN ALMAYI ÖNERİYORUZ”

Kilo vermek isteyenler için diyet listesinde sıvı tüketimine önem verdiğini belirten Diyetisyen Burcu Çoban,

"Elektrolit dengesi açısından sıvı tüketmek çok önemli. Özellikle de yaz ayları, sıcak havalar derken susamayı beklememek de gerekir ama yaz aylarında zaten böyle bir problem yaşamıyoruz. Çok çay, kahve tüketmek yerine normal sıvıyı sudan almayı öneriyoruz. Günde 2,5-3 litre su içebilirler. Bilindik bitkisel çaylarını tüketsinler"

dedi.

“BİREYİN YAŞAMINA GÖRE DİYET LİSTESİ HAZIRLANIR”

Diyetisyen Çoban, diyet listesi öğünlerini bireyin yaşamına göre düzenlediğini vurgulayarak,

“Eskiden 6 öğün yemekleri için diyet listesi hazırlıyorduk. Şu anda durum biraz daha değişti. Bireyin yaşam koşulları, çalışma düzeni, okul düzenleri bireyin yaşamına göre diyet listesini düzenliyoruz. Genç listesinde genellikle istediğimiz gibi mevsim sebze ve meyvelerine önem vermek gerekir. Yumurta, en iyi kalite proteindir. Mutlaka her diyet listesinde bulundurmaya çalışıyorum. Herhangi bir alerjen bir durum yoksa. Karbonhidrat, yağ, protein, antioksidan, süt ve süt ürünleri grubu, yağlı tohumlar. Bunlar bizim aslında vazgeçilmezlerimiz. Bunların hepsinin bir arada olduğu bir beslenme örüntüsü yeterli ve dengeli bir beslenmeyi oluşturur”

diye konuştu.

“ÇOK FAZLA STRES ZOR KİLO VERDİRİR”

Son olarak danışanların tahliline göre beslenme tedavisi hazırladığını ve zor kilo vermenin nedenlerinden bahseden Diyetisyen Burcu Çoban,

“Hastalığın habercisi gibi değil de hormonsal bir sıkıntı olması konusunda danışanlarımızın tahlillerini görmek istiyoruz. Aynı zamanda kimyasal değerlerini görerek beslenme tedavisini ona göre hazırlıyoruz. Metabolizma hızı düşük olabilir. Uyumu yerinde olmayabilir. Çok fazla stres faktörü olabilir”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.