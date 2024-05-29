29 May 2024 - 15:48- Asayiş G:

Malatya Tecde yolunda yine zincirleme kaza bu yola önlem şart oldu

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Malatya'nın Tecde Yolunda meydana gelen zincirleme kaza, bölgede tedirginliğe yol açtı. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen kaza, 4 aracın karışmasıyla sonuçlandı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgede daha öncede ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları meydana gelmiş bölgede yaşayan vatandaşlar kazaların yaşanmaması  için önlem alınmasını istedi.

Malatya Tecde yolunda yine zincirleme kaza bu yola önlem şart oldu mask
Malatya Tecde yolunda yine zincirleme kaza bu yola önlem şart oldu
Malatya Tecde yolunda yine zincirleme kaza bu yola önlem şart oldu
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Olay yerine ivedilikle sağlık ekipleri yönlendirilirken, vatandaşlar da kazazedelere yardımcı olmak adına bölgeye akın etti. Kazanın şokunu üzerinden atmaları için destek sağlayan vatandaşlar, maddi hasarın yanı sıra kazazedelerin moralini de yüksek tutmayı amaçladı.

Malatya Tecde yolunda yine zincirleme kaza bu yola önlem şart oldu
Malatya Tecde yolunda yine zincirleme kaza bu yola önlem şart oldu

Yetkililer, kaza sonrasında olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın nedeni ve sorumlularıyla ilgili bilgi edinmek için çalışmalar sürdürülüyor. Trafik akışının normale dönmesi için de ekipler tarafından gerekli önlemler alındı ve yol normal trafik akışına döndü. Malatya’da yaşanan bu talihsiz kazada  can kaybı yaşanmaması sevindirici olsa da, trafik güvenliği konusundaki hassasiyetin artırılması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Kazaların önlenmesi ve sürücülerin daha dikkatli olması için toplumsal bilinç ve trafik kurallarına uymak önem taşıyor.

Malatya Tecde yolunda yine zincirleme kaza bu yola önlem şart oldu
Malatya Tecde yolunda yine zincirleme kaza bu yola önlem şart oldu

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29 May 2024 - 15:48 Malatya- Asayiş

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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