Malatya'nın lezzeti: Hırçikli Eşkili Köfte

Malatya mutfağının en gözde yemeklerinden biri olan Hırçikli Eşkili Köfte, zengin malzemeleri ve eşsiz tadıyla dikkat çekiyor. Bu yemek, Malatya’nın kültürel zenginliğini sofralara taşıyor ve sağlıklı, doyurucu bir seçenek sunuyor.

İşte bu özel yemeğin malzemeleri:

MALZEMELER:

• 3 su bardağı yarma

• 1 küçük lahana

• 4-5 baş kuru soğan

• 1,5 kg yoğurt

• 1 yemek kaşığı erik ekşisi

• 1 yemek kaşığı kef

• 2 yemek kaşığı un

• 3-4 yemek kaşığı tereyağı

Bu malzemelerle yapılan Hırçikli Ekşili Köfte, özellikle Malatya yöresine ait geleneksel tatlardan biri. Yarma ile yapılan köfteler, yoğurt ve erik ekşisi ile birleşerek benzersiz bir lezzet oluşturur. Kuru soğan ve lahana da bu yemeğe ayrı bir aroma ve lezzet katıyor. Peki Hırçikli Eşkili Köfte nasıl hazırlanır?

HAZIRLANIŞI:

Lahana köftesinde olduğu gibi lahanayı haşlayın. İki parmak eninde şeritler şeklinde kesin. Yarmayı, tuz ve su ilavesi ile yoğurup, kesilen lahananın üzerine azar azar koyun. Lahanayı, uçları açık olarak hamura iki kez dolanacak şekilde sarın. Bir tencereye muntazam bir şekilde dizin. Üzerine bir tabak kapatın ve tuz atın. Kef ve erik ekşisini, sıcak suda ezerek üzerine boşaltın ve pişmeye bırakın. Diğer tarafta un ile yoğurdu iyice çırpın. Bir su bardağı su ilave ederek karıştıra karıştıra kaynatın. Pişmekte olan köftenin üzerine boşaltın. Köfteyi yoğurtla iyice pişirin. Soğanları, yemeklik olarak doğrayın ve yağla kavurun. Pişen köfteleri servis tabağına boşaltıp yemeğin suyundan kaşık soğana karıştırarak, servis tabağındaki köftenin üzerini süsleyecek şekilde her tarafına dağıtın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın. Bu yemek yapılırken genellikle lahana sarmasından artan lahana kullanılır. Ya da hamur çimdik yapılıp lahanalar doğranarak içine karıştırılır. Bu yemek, adını içindeki lahanadan alır. Yemeğin içindeki lahana, düzgün olmayan yaprakların kullanılmayacak yerleri olduğundan bu adı alır. Malatya' da paçavra gibi olan kumaş atıklarına hırçik veya caput denir.