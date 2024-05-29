Malatya’da 3D ve 3S otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

3D otobüsleri nereye gidiyor? 3D otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Babuktu- Doğu Garajı’na ulaşım sağlayan 3D otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

3D: BABUKTU- DOĞU GARAJI

Hafta içi seferler:

Fidanlık’tan Doğu Garajı’na kalkış sefer saatleri:

07:00 07:20 07:50 10:30 11:00 13:30 14:00 18:00 18:30

3S HATUNSUYU- SARAY MAHALLESİ

3S otobüsleri nereye gidiyor? 3S otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Hatunsuyu- Saray Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 3S otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

Hafta içi seferler:

Çevre Yolu Araştırma Durağı kalkış sefer saatleri:

06:15 06:45 08:15 09:20 12:30 14:20 16:50 18:00

Hafta sonu seferler:

Çevre Yolu Araştırma Durağı kalkış sefer saatleri:

06:15 06:45 08:15 09:20 12:30 14:20 16:50 18:00