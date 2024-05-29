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Malatya’da 3D ve 3S otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

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Malatya’da Babuktu- Doğu Garajı’na ve Hatunsuyu- Saray Mahallesi’ne ulaşım nasıl sağlanıyor? Babuktu- Doğu Garajı ve Hatunsuyu- Saray Mahallesi otobüs seferleri hangi saatlerde kalkış yapıyor? İşte detaylar…

Malatya’da 3D ve 3S otobüsleri saat kaçta hareket ediyor mask
Malatya’da 3D ve 3S otobüsleri saat kaçta hareket ediyor
Malatya’da 3D ve 3S otobüsleri saat kaçta hareket ediyor
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3D otobüsleri nereye gidiyor? 3D otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Babuktu- Doğu Garajı’na ulaşım sağlayan 3D otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

Malatya’da 3D ve 3S otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

3D: BABUKTU- DOĞU GARAJI

Hafta içi seferler:

Fidanlık’tan Doğu Garajı’na kalkış sefer saatleri:

07:00     07:20     07:50     10:30     11:00     13:30     14:00     18:00     18:30

Malatya’da 3D ve 3S otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

3S HATUNSUYU- SARAY MAHALLESİ

3S otobüsleri nereye gidiyor? 3S otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Hatunsuyu- Saray Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 3S otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

Malatya’da 3D ve 3S otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

Hafta içi seferler:

Çevre Yolu Araştırma Durağı kalkış sefer saatleri:

06:15    06:45    08:15    09:20    12:30    14:20    16:50    18:00

Hafta sonu seferler:

Çevre Yolu Araştırma Durağı kalkış sefer saatleri:

06:15    06:45    08:15    09:20    12:30    14:20    16:50    18:00

Malatya’da 3D ve 3S otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

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29 May 2024 - 14:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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