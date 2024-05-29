Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı

Görüşme detaylarına göre, kulübün 15 milyon EURO'luk borcunun kapatılması ve transfer tahtasının açılması için destek talep edildiği öğrenildi. Başkan Gevrek, borcun kapatılması için siyasi çevrelerden ve kulüp yönetiminden destek almayı hedeflediklerini açıklarken, kalan kısmın ise borçlu futbolcular ile uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Kulübün stadyum bakımı ve altyapı iyileştirmeleri konusunda da acil adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, stadyumun karşılaşmalar için hazır hale getirilmesi için soyunma odaları, localar, lavabolar ve aydınlatmaların öncelikli olarak elden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte takıma yapılacak takviyeler ve teknik direktör konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak, kentin önde gelen isimlerinin kulübün yaşadığı zorlu süreçte destek olacağı ve yapılan hamlelere sessiz kalmayacağı belirtildi.
Sonuç olarak, Yeni Malatyaspor Kulübü'nün önümüzdeki sezon öncesinde yaşadığı finansal sıkıntılar ve altyapı sorunlarına çözüm bulunması için atılacak adımlar merakla bekleniyor. Kulüp yönetimi, taraftarların ve kentin genelindeki futbolseverlerin beklentilerini karşılayacak hamleler yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.