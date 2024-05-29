29 May 2024 - 13:54- Spor G:

Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı

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Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve beraberindeki heyet, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında kulübün geleceği hakkında önemli detaylar ortaya çıktı. Kulübün 1. Lig'de kaldığı yerden devam edeceği sezon öncesi borçlarını ödeme ve takımın güçlendirilmesi için Bakan Bak'tan destek istendiği belirtildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı mask
Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı
Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı
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Görüşme detaylarına göre, kulübün 15 milyon EURO'luk borcunun kapatılması ve transfer tahtasının açılması için destek talep edildiği öğrenildi. Başkan Gevrek, borcun kapatılması için siyasi çevrelerden ve kulüp yönetiminden destek almayı hedeflediklerini açıklarken, kalan kısmın ise borçlu futbolcular ile uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı
Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı

Kulübün stadyum bakımı ve altyapı iyileştirmeleri konusunda da acil adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, stadyumun karşılaşmalar için hazır hale getirilmesi için soyunma odaları, localar, lavabolar ve aydınlatmaların öncelikli olarak elden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte takıma yapılacak takviyeler ve teknik direktör konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak, kentin önde gelen isimlerinin kulübün yaşadığı zorlu süreçte destek olacağı ve yapılan hamlelere sessiz kalmayacağı belirtildi.
Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı
Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı

Sonuç olarak, Yeni Malatyaspor Kulübü'nün önümüzdeki sezon öncesinde yaşadığı finansal sıkıntılar ve altyapı sorunlarına çözüm bulunması için atılacak adımlar merakla bekleniyor. Kulüp yönetimi, taraftarların ve kentin genelindeki futbolseverlerin beklentilerini karşılayacak hamleler yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü borç krizinde! Spor bakanı ile görüşme detayları ortaya çıktı
 

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29 May 2024 - 13:54 Malatya- Spor

Mahreç  Murat İpekten

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