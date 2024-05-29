İstanbullular dikkat! 30 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, İstanbul’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
SULTANGAZİ
10:00 - 14:00
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi merkez-Karadeniz mahallesi 1204. sokak
Sultangazi ilçesi merkez-75. Yıl mahallesi 1340. sokak
Sultançiftliği mahallesi 156. sokak
İsmetpaşa mahallesi 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., sokak, Edirne Asfaltı, Ordu sokak
GÜNGÖREN
10:00 - 13:00
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Güngören ilçesi merkez-Mareşal Çakmak mahallesi İnönü sokak
İstanbul Güngören ilçesi merkez-Mareşal Çakmak mahallesi Mehtap, Ortaç, Çiçekçi, Çiğdem sokak
BEŞİKTAŞ
11:00 - 12:00
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Beşiktaş ilçesi merkez-Mecidiye mahallesi Aktar, Büyükşekerci, Cibinlik, Dereboyu, Dışbudak, EsokakiBahçe, Gözlükçü, Hafız Ali, Hasret, Hercai, Karakaş, Kırmızı, Muallim Naci, Muvakkıt, Müverrih Sadettin, Osmanzade, Sandalci Mecit, Sağlık, Tarçın, Taşbasamak, Vatman, Çarşıağası, Çevirmeci, İşkembeci Yaver sokak
Yıldız mahallesi Palanga, Taşbasamak, Çırağan sokak
BÜYÜKÇEKMECE
11:00 - 14:00
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Büyükçekmece ilçesi merkez-Atatürk mahallesi Bayraktar, Gaye, Turgut Özal, Yunus Emre sokak
Cumhuriyet mahallesi Akpınar, Bestekar, Güngör, Seyran 3, Turgut Özal sokak
ESENLER
12:00 - 16:00
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Esenler ilçesi merkez-Fatih mahallesi 247., Gelibolu, Hamidiye sokak
GÜNGÖREN
12:00 - 16:00
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Güngören ilçesi merkez-Sanayi mahallesi Atatürk, Kurşunlu, Saadet, Sancak, Tekin sokak
SİLİVRİ
13:00 - 16:00
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Silivri ilçesi merkez-Alipaşa mahallesi Fatih Sultan Mehmet sokak
BAĞCILAR
14:01 - 18:01
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Bağcılar ilçesi merkez-Yenigün mahallesi 604., 614., 615., 616., 619., 623., Bağcılar sokak
Yıldıztepe mahallesi 571., 576., 582., 584., 585., 586., 587., Bağcılar, Kuyulu sokak
ŞİŞLİ
16:00 - 17:00
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Şişli ilçesi merkez-Teşvikiye mahallesi Hakkı Yeten, Kıvanç sokak
BEŞİKTAŞ
16:00 - 22:00
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Beşiktaş ilçesi merkez-Bebek mahallesi Bodur, Seramik sokak
BEŞİKTAŞ
17:00 - 18:00
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul Beşiktaş ilçesi merkez-Mecidiye mahallesi Aladoğan, Cibinlik, Hasret, Kabalak, Karabaş, Köyardi, Kılercibaşı, Mütevellİ İbrahim, Nar, Palanga, Postacı, Salkım, Sarıbal, Sarıbal Arkası, Çevirmeci, Çifteimamlar sokak
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.