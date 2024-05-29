İstanbullular dikkat! 30 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, İstanbul’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

SULTANGAZİ

10:00 - 14:00

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi merkez-Karadeniz mahallesi 1204. sokak

Sultangazi ilçesi merkez-75. Yıl mahallesi 1340. sokak

Sultançiftliği mahallesi 156. sokak

İsmetpaşa mahallesi 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., sokak, Edirne Asfaltı, Ordu sokak

GÜNGÖREN

10:00 - 13:00

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Güngören ilçesi merkez-Mareşal Çakmak mahallesi İnönü sokak

İstanbul Güngören ilçesi merkez-Mareşal Çakmak mahallesi Mehtap, Ortaç, Çiçekçi, Çiğdem sokak

BEŞİKTAŞ

11:00 - 12:00

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Beşiktaş ilçesi merkez-Mecidiye mahallesi Aktar, Büyükşekerci, Cibinlik, Dereboyu, Dışbudak, EsokakiBahçe, Gözlükçü, Hafız Ali, Hasret, Hercai, Karakaş, Kırmızı, Muallim Naci, Muvakkıt, Müverrih Sadettin, Osmanzade, Sandalci Mecit, Sağlık, Tarçın, Taşbasamak, Vatman, Çarşıağası, Çevirmeci, İşkembeci Yaver sokak

Yıldız mahallesi Palanga, Taşbasamak, Çırağan sokak

BÜYÜKÇEKMECE

11:00 - 14:00

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Büyükçekmece ilçesi merkez-Atatürk mahallesi Bayraktar, Gaye, Turgut Özal, Yunus Emre sokak

Cumhuriyet mahallesi Akpınar, Bestekar, Güngör, Seyran 3, Turgut Özal sokak

ESENLER

12:00 - 16:00

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Esenler ilçesi merkez-Fatih mahallesi 247., Gelibolu, Hamidiye sokak

GÜNGÖREN

12:00 - 16:00

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Güngören ilçesi merkez-Sanayi mahallesi Atatürk, Kurşunlu, Saadet, Sancak, Tekin sokak

SİLİVRİ

13:00 - 16:00

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Silivri ilçesi merkez-Alipaşa mahallesi Fatih Sultan Mehmet sokak

BAĞCILAR

14:01 - 18:01

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Bağcılar ilçesi merkez-Yenigün mahallesi 604., 614., 615., 616., 619., 623., Bağcılar sokak

Yıldıztepe mahallesi 571., 576., 582., 584., 585., 586., 587., Bağcılar, Kuyulu sokak

ŞİŞLİ

16:00 - 17:00

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Şişli ilçesi merkez-Teşvikiye mahallesi Hakkı Yeten, Kıvanç sokak

BEŞİKTAŞ

16:00 - 22:00

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Beşiktaş ilçesi merkez-Bebek mahallesi Bodur, Seramik sokak

BEŞİKTAŞ

17:00 - 18:00

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Beşiktaş ilçesi merkez-Mecidiye mahallesi Aladoğan, Cibinlik, Hasret, Kabalak, Karabaş, Köyardi, Kılercibaşı, Mütevellİ İbrahim, Nar, Palanga, Postacı, Salkım, Sarıbal, Sarıbal Arkası, Çevirmeci, Çifteimamlar sokak