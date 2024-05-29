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Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi mask
Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi
Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tunceli’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS TUNCELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

MERKEZ:

Altınyüzük Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Ulupınar Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Ardıç Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

Söğütlütepe Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kazılı Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Sürgüç Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elmakaşı Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Dere Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Dere Köyü:  Yukarı Çay Mezra 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Bakırlı Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Yamaçoba Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

Dere Köyü:  Çayıran Mezra 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Dere Köyü:  Karabulut Mezra 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kayabağ Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Yalınkaya Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Baylık Köyü:  09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

MAZGİRT:

Yeni Mahalle: 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Eltihatun Mahallesi: 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

HOZAT:

Çağlarca Köyü:  Üzümlü Mezra: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Çağlarca Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Yenidoğdu Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

MERKEZ:

Doluküp Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Aktuluk Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Buğulu Köyü:  Aşağı Tarlacık MZ Mezra: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

Buğulu Köyü:  Bölmeli MZ Mezra: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Başakçı Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Baylık Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Çemçeli Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

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29 May 2024 - 12:57 Tunceli- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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