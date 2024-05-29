Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tunceli’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS TUNCELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

MERKEZ:

Altınyüzük Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Ulupınar Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Ardıç Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Söğütlütepe Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kazılı Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Sürgüç Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elmakaşı Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Dere Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Dere Köyü: Yukarı Çay Mezra 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Bakırlı Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Yamaçoba Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Dere Köyü: Çayıran Mezra 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Dere Köyü: Karabulut Mezra 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kayabağ Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Yalınkaya Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Baylık Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

MAZGİRT:

Yeni Mahalle: 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Eltihatun Mahallesi: 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

HOZAT:

Çağlarca Köyü: Üzümlü Mezra: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Çağlarca Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Yenidoğdu Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

MERKEZ:

Doluküp Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Aktuluk Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Buğulu Köyü: Aşağı Tarlacık MZ Mezra: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Buğulu Köyü: Bölmeli MZ Mezra: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Başakçı Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Baylık Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Çemçeli Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.