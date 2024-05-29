Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 30 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tunceli’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 MAYIS TUNCELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
MERKEZ:
Altınyüzük Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Ulupınar Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Ardıç Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Söğütlütepe Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kazılı Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Sürgüç Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Elmakaşı Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Dere Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Dere Köyü: Yukarı Çay Mezra 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Bakırlı Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Yamaçoba Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Dere Köyü: Çayıran Mezra 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Dere Köyü: Karabulut Mezra 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kayabağ Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Yalınkaya Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Baylık Köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
MAZGİRT:
Yeni Mahalle: 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Eltihatun Mahallesi: 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
HOZAT:
Çağlarca Köyü: Üzümlü Mezra: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Çağlarca Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Yenidoğdu Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
MERKEZ:
Doluküp Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Aktuluk Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Buğulu Köyü: Aşağı Tarlacık MZ Mezra: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Buğulu Köyü: Bölmeli MZ Mezra: 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Başakçı Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Baylık Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Çemçeli Köyü: : 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.