Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 MAYIS ELAZIĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
MERKEZ:
Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra: 09:00 - 13:00 (Yatırım Çalışması)
Aşağıdemirtaş Köyü Aşağıdemirtaş: 09:00 - 13:00 (Yatırım Çalışması)
Kuyulu Köyü Kuyulu: 09:00 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Tohumlu Köyü Tohumlu: 09:00 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Sarı Baba Mahallesi: 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Çatal Çeşme Mahallesi: 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Doğu Kent Mahallesi: 09:00 - 12:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Sanayi Mahallesi: 13:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Gökçe Köyü Gökçe: 10:00 - 13:00 (Altyapı Çalışması)
Gülpınar Köyü Sarıtosun: 10:00 - 13:00 (Altyapı Çalışması)
Öksüzuşağı Köyü Kütüşağı Mezra: 10:00 - 13:00 (Altyapı Çalışması)
BASKİL:
Gemici Köyü Köfteler Mezra: 09:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Gemici Köyü: 09:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)
KARAKOÇAN:
Tepe Mahallesi: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Kırkpınar Mahallesi: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Gölpınar Mahallesi: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Yenice Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Bulgurcuk Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Kalkankaya Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Yeniköy Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Yenice Köyü Yolcatı Mezra: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Bahçecik Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Altınoluk Köyü Söğütlü Mevkii: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Kulundere Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
Yeniköy Köyü Kengerli Mezra: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.