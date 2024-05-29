Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS ELAZIĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

MERKEZ:

Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra: 09:00 - 13:00 (Yatırım Çalışması)

Aşağıdemirtaş Köyü Aşağıdemirtaş: 09:00 - 13:00 (Yatırım Çalışması)

Kuyulu Köyü Kuyulu: 09:00 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Tohumlu Köyü Tohumlu: 09:00 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Sarı Baba Mahallesi: 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Çatal Çeşme Mahallesi: 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Doğu Kent Mahallesi: 09:00 - 12:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Sanayi Mahallesi: 13:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Gökçe Köyü Gökçe: 10:00 - 13:00 (Altyapı Çalışması)

Gülpınar Köyü Sarıtosun: 10:00 - 13:00 (Altyapı Çalışması)

Öksüzuşağı Köyü Kütüşağı Mezra: 10:00 - 13:00 (Altyapı Çalışması)

BASKİL:

Gemici Köyü Köfteler Mezra: 09:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Gemici Köyü: 09:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)

KARAKOÇAN:

Tepe Mahallesi: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Kırkpınar Mahallesi: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Gölpınar Mahallesi: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Yenice Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Bulgurcuk Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Kalkankaya Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Yeniköy Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Yenice Köyü Yolcatı Mezra: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Bahçecik Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Altınoluk Köyü Söğütlü Mevkii: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Kulundere Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Yeniköy Köyü Kengerli Mezra: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)