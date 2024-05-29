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Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Elazığ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Elazığ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi mask
Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi
Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi

30 MAYIS ELAZIĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

MERKEZ:

Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra: 09:00 - 13:00 (Yatırım Çalışması)

Aşağıdemirtaş Köyü Aşağıdemirtaş: 09:00 - 13:00 (Yatırım Çalışması)

Kuyulu Köyü Kuyulu: 09:00 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Tohumlu Köyü Tohumlu: 09:00 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Sarı Baba Mahallesi: 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi

Çatal Çeşme Mahallesi: 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Doğu Kent Mahallesi: 09:00 - 12:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Sanayi Mahallesi: 13:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Gökçe Köyü Gökçe: 10:00 - 13:00 (Altyapı Çalışması)

Gülpınar Köyü Sarıtosun: 10:00 - 13:00 (Altyapı Çalışması)

Öksüzuşağı Köyü Kütüşağı Mezra: 10:00 - 13:00 (Altyapı Çalışması)

Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi

BASKİL:

Gemici Köyü Köfteler Mezra: 09:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Gemici Köyü: 09:00 - 17:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi

KARAKOÇAN:

Tepe Mahallesi: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Kırkpınar Mahallesi: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Gölpınar Mahallesi: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Yenice Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi

Bulgurcuk Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Kalkankaya Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Yeniköy Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Yenice Köyü Yolcatı Mezra: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi

Bahçecik Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Altınoluk Köyü Söğütlü Mevkii: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Kulundere Köyü: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Yeniköy Köyü Kengerli Mezra: 14:00 - 17:00 (Yatırım Çalışması)

Elazığ’da Merkez Baskil ve Karakoçan etkilenecek! 30 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi
 

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29 May 2024 - 12:54 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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