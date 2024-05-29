Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 29 Mayıs 2024 son depremler

Malatya’da ve deprem bölgesinde sık sık deprem meydana gelirken Türkiye’de oluşan son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
29 MAYIS 2024 SON DEPREMLER:
SELÇUKLU (KONYA)
Saat: 11:49:08
Büyüklük: 5.1 ML
Derinlik: 1.0 km
KİĞI ( BİNGÖL)
Saat: 11:41:28
Büyüklük: 2.4 ML
Derinlik: 23.4 km
ÇELİKHAN (ADIYAMAN)
Saat: 11:14:27
Büyüklük: 1.4 ML
Derinlik: 12.6 km
PÜTÜRGE (MALATYA)
Saat: 09:51:48
Büyüklük: 3.0 ML
Derinlik: 10.66 km
EGE DENİZİ - [23.94 KM] KUŞADASI (AYDIN)
Saat: 09:08:39
Büyüklük: 1.6 ML
Derinlik: 7.0 km
SOMA (MANİSA)
Saat: 08:54:09
Büyüklük: 1.8 ML
Derinlik: 7.03 km
DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
Saat: 08:51:35
Büyüklük: 1.1 ML
Derinlik: 7.0 km
NURHAK (KAHRAMANMARAŞ)
Saat: 08:40:40
Büyüklük: 1.7 ML
Derinlik: 6.99 km
KADİRLİ (OSMANİYE)
Saat: 08:33:06
Büyüklük: 1.1 ML
Derinlik: 7.58 km
NURHAK (KAHRAMANMARAŞ
Saat: 08:23:38
Büyüklük: 2.0 ML
Derinlik: 9.52 km
GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)
Saat: 08:10:11
Büyüklük: 1.8 ML
Derinlik: 7.0 km
KARATAY (KONYA)
Saat: 07:42:19
Büyüklük: 0.8 ML
Derinlik: 7.0 km
KARLIOVA (BİNGÖL)
Saat: 07:38:49
Büyüklük: 1.4 ML
Derinlik: 6.82 km
ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
Saat: 07:34:17
Büyüklük: 1.9 ML
Derinlik: 7.93 km
SAİMBEYLİ (ADANA)
Saat: 07:29:43
Büyüklük: 1.5 ML
Derinlik: 7.0 km
TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
Saat: 07:20:15
Büyüklük: 1.5 ML
Derinlik: 7.0 km
ANTAKYA ( HATAY)
Saat: 07:08:27
Büyüklük: 1.7 ML
Derinlik: 7.14 km
BEYPAZARI (ANKARA)
Saat: 07:04:10
Büyüklük: 2.0 ML
Derinlik: 6.39 km
ÇAMELİ (DENİZLİ)
Saat: 06:58:37
Büyüklük: 1.1 ML
Derinlik: 7.0 km
AKÇADAĞ (MALATYA)
Saat: 06:58:14
Büyüklük: 1.4 ML
Derinlik: 21.71 km
KAŞ (ANTALYA)
Saat: 06:24:19
Büyüklük: 3.5 ML
Derinlik: 29.76 km
MARMARA DENİZİ - [06.12 KM] SÜLEYMANPAŞA ( TEKİRDAĞ)
Saat: 06:18:28
Büyüklük: 1.0 ML
Derinlik: 13.58 km
SİVRİCE (ELAZIĞ)
Saat: 06:15:20
Büyüklük: 0.9 ML
Derinlik: 7.0 km
GÜRÜN ( SİVAS)
Saat: 05:59:30
Büyüklük: 1.2 ML
Derinlik: 6.9 km
GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)
Saat: 05:41:49
Büyüklük: 1.3 ML
Derinlik: 7.0 km
“En saat 12:50 öncesi veriler.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.