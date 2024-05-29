29 May 2024 - 12:43- Gündem

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 29 Mayıs 2024 son depremler

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. AFAD güncel verilerine göre, 29 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde açıklandı: