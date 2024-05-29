29 May 2024 - 12:43- Gündem G:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 29 Mayıs 2024 son depremler

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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. AFAD güncel verilerine göre, 29 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde açıklandı:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu 29 Mayıs 2024 son depremler mask
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu 29 Mayıs 2024 son depremler
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu 29 Mayıs 2024 son depremler
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Malatya’da ve deprem bölgesinde sık sık deprem meydana gelirken Türkiye’de oluşan son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

29 MAYIS 2024 SON DEPREMLER:

SELÇUKLU (KONYA)

Saat: 11:49:08

Büyüklük: 5.1 ML

Derinlik: 1.0 km

KİĞI ( BİNGÖL)

Saat: 11:41:28

Büyüklük: 2.4 ML

Derinlik: 23.4 km

ÇELİKHAN (ADIYAMAN)

Saat: 11:14:27

Büyüklük: 1.4 ML

Derinlik: 12.6 km

PÜTÜRGE (MALATYA)

Saat: 09:51:48

Büyüklük: 3.0 ML

Derinlik: 10.66 km

EGE DENİZİ - [23.94 KM] KUŞADASI (AYDIN)

Saat: 09:08:39

Büyüklük: 1.6 ML

Derinlik: 7.0 km

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 29 Mayıs 2024 son depremler

SOMA (MANİSA)

Saat: 08:54:09

Büyüklük: 1.8 ML

Derinlik: 7.03 km

DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ)

Saat: 08:51:35

Büyüklük: 1.1 ML

Derinlik: 7.0 km

NURHAK (KAHRAMANMARAŞ)

Saat: 08:40:40

Büyüklük: 1.7 ML

Derinlik: 6.99 km

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 29 Mayıs 2024 son depremler

KADİRLİ (OSMANİYE)

Saat: 08:33:06

Büyüklük: 1.1 ML

Derinlik: 7.58 km

NURHAK (KAHRAMANMARAŞ

Saat: 08:23:38

Büyüklük: 2.0 ML

Derinlik: 9.52 km

GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)

Saat: 08:10:11

Büyüklük: 1.8 ML

Derinlik: 7.0 km

KARATAY (KONYA)

Saat: 07:42:19

Büyüklük: 0.8 ML

Derinlik: 7.0 km

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 29 Mayıs 2024 son depremler

KARLIOVA (BİNGÖL)

Saat: 07:38:49

Büyüklük: 1.4 ML

Derinlik: 6.82 km

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

Saat: 07:34:17

Büyüklük: 1.9 ML

Derinlik: 7.93 km

SAİMBEYLİ (ADANA)

Saat: 07:29:43

Büyüklük: 1.5 ML

Derinlik: 7.0 km

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 29 Mayıs 2024 son depremler

TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)

Saat: 07:20:15

Büyüklük: 1.5 ML

Derinlik: 7.0 km

ANTAKYA ( HATAY)

Saat: 07:08:27

Büyüklük: 1.7 ML

Derinlik: 7.14 km

BEYPAZARI (ANKARA)

Saat: 07:04:10

Büyüklük: 2.0 ML

Derinlik: 6.39 km

ÇAMELİ (DENİZLİ)

Saat: 06:58:37

Büyüklük: 1.1 ML

Derinlik: 7.0 km

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 29 Mayıs 2024 son depremler

AKÇADAĞ (MALATYA)

Saat: 06:58:14

Büyüklük: 1.4 ML

Derinlik: 21.71 km

KAŞ (ANTALYA)

Saat: 06:24:19

Büyüklük: 3.5 ML

Derinlik: 29.76 km

MARMARA DENİZİ - [06.12 KM] SÜLEYMANPAŞA ( TEKİRDAĞ)

Saat: 06:18:28

Büyüklük: 1.0 ML

Derinlik: 13.58 km

SİVRİCE (ELAZIĞ)

Saat: 06:15:20

Büyüklük: 0.9 ML

Derinlik: 7.0 km

GÜRÜN ( SİVAS)

Saat: 05:59:30

Büyüklük: 1.2 ML

Derinlik: 6.9 km

GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)

Saat: 05:41:49

Büyüklük: 1.3 ML

Derinlik: 7.0 km

“En saat 12:50 öncesi veriler.”

 
 
 

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29 May 2024 - 12:43 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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