Bingöl’de Merkez Kiğı Genç ve Solhan etkilenecek! 30 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Bingöl’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 MAYIS BİNGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
MERKEZ:
Saray Mahallesi: 09:00 - 13:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Garip Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)
Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii: 09:00 - 11:30 (İşletme Bakım Çalışması)
Kılçadır Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)
Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra: 09:00 - 11:30 (İşletme Bakım Çalışması)
Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)
Yamaç Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)
Dişbudak Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)
Gökdere Köyü Merkez Mevkii: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)
Gürpınar Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)
Olukpınar Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)
Yumaklı Köyü Damcık Mezra: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)
İncesu Köyü: 16:30 - 18:30 (İşletme Bakım Çalışması)
Sarıçiçek Köyü Hacıçayır Mezra: 16:30 - 18:30 (İşletme Bakım Çalışması)
Sarıçiçek Köyü: 16:30 - 18:30 (İşletme Bakım Çalışması)
Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra: 16:30 - 18:30 (İşletme Bakım Çalışması)
KİĞI:
Sırmaçek Köyü: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
GENÇ:
Balgöze Köyü Merkez Mevkii: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Geyikdere Köyü Merkez Mevkii: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Geyikdere Köyü Alatlı Mezra: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Dereköy Köyü Merkez Mevkii: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Yiğitbaşı Köyü: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
SOLHAN:
Demirkapı Köyü: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
Yenidal Köyü: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.