Bingöl’de Merkez Kiğı Genç ve Solhan etkilenecek! 30 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Bingöl’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS BİNGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

MERKEZ:

Saray Mahallesi: 09:00 - 13:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Garip Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)

Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii: 09:00 - 11:30 (İşletme Bakım Çalışması)

Kılçadır Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)

Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra: 09:00 - 11:30 (İşletme Bakım Çalışması)

Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)

Yamaç Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)

Dişbudak Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)

Gökdere Köyü Merkez Mevkii: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)

Gürpınar Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)

Olukpınar Köyü: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)

Yumaklı Köyü Damcık Mezra: 09:00 - 16:00 (Yatırım Çalışması)

İncesu Köyü: 16:30 - 18:30 (İşletme Bakım Çalışması)

Sarıçiçek Köyü Hacıçayır Mezra: 16:30 - 18:30 (İşletme Bakım Çalışması)

Sarıçiçek Köyü: 16:30 - 18:30 (İşletme Bakım Çalışması)

Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra: 16:30 - 18:30 (İşletme Bakım Çalışması)

KİĞI:

Sırmaçek Köyü: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Balgöze Köyü Merkez Mevkii: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Geyikdere Köyü Merkez Mevkii: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Geyikdere Köyü Alatlı Mezra: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Dereköy Köyü Merkez Mevkii: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Yiğitbaşı Köyü: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

SOLHAN:

Demirkapı Köyü: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)

Yenidal Köyü: 09:30 - 16:00 (İşletme Bakım Çalışması)