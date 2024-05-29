Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek! 30 Mayıs elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Büyükmandıra-Hürriyet
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 08:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00
İLÇE: LÜLEBURGAZ
Mahalle Adı
Hamitabat-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Pınar
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Büyükmandıra-Hürriyet
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Büyükmandıra-Hatip
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Yayla
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Büyükmandıra-Hatip
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Pınar
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Büyükmandıra-Paşa
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 16:00
İLÇE: LÜLEBURGAZ
Mahalle Adı
Tatarköy
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 15:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Demirtaş
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 15:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 16:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.