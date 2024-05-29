Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek! 30 Mayıs elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hürriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Hamitabat-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Pınar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hürriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Yayla

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Pınar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Paşa

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 16:00

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Tatarköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Demirtaş

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 16:00