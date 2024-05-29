29 May 2024 - 10:53- Gündem G:

Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek! 30 Mayıs elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 30 Mayıs’ta Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek!30 Mayıs elektrik kesintisi mask
Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek!30 Mayıs elektrik kesintisi
Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek!30 Mayıs elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek! 30 Mayıs elektrik kesintisi

30 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hürriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek! 30 Mayıs elektrik kesintisi

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Hamitabat-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek! 30 Mayıs elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Pınar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek! 30 Mayıs elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hürriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek! 30 Mayıs elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek! 30 Mayıs elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Yayla

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Kırklareli’nde Babaeski Lüleburgaz ve Merkez etkilenecek! 30 Mayıs elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Pınar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Büyükmandıra-Paşa

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 16:00

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Tatarköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Demirtaş

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 16:00

 
 
 

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29 May 2024 - 10:53 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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