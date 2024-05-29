Hatay’da Antakya Arsuz Dörtyol Hassa Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Hatay’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS HATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Maşuklu Mahallesi: Uslu, Yiğiterler 3, Yiğiterler 4 ve 2101 Sokakları

Saat: 9:00-17:00

Neden: Tesis çalışması

Büyükdalyan Mahallesi:

Saat: 9:00-17:00

Neden: YG-Hizmet Alım çalışması

Büyükdalyan Mahallesi ve Alazi Mahallesi:

Saat: 9:00-17:00

Neden: AG-Hizmet Alım çalışması

Dikmece Mahallesi: Dikmece Kuyucak, Kuyucak Keskinler ve Kuyucak Keskinler 3 Sokakları

Saat: 9:00-17:00

Neden: Arıza Kaynaklı çalışma

ARSUZ İLÇESİ:

Madenli Mahallesi Sokakları:

Saat: 9:30-15:30

Neden: Arıza Kaynaklı çalışma

Defne İlçesi:

Üzengili Mahallesi:

Saat: 10:00-13:00

Neden: YG-Hizmet Alım çalışması

Harbiye Mahallesi:

Saat: 10:00-13:00

Neden: Tesis çalışması

DÖRTYOL İLÇESİ:

Yeşilköy Mahallesi: Akanlar, Akdeniz 2, Atatürk, Aydın, Bağlar 1, Beyler Yudru, Camii, Cengiz Topel, Ceyhan, Ceylanlar, Çıngı, Deliçay 2, Devran, E-5 Karayolu, Elveren, Güneysu, Hakkari Çıkmazı, Hasan Tahsin Tellioğlu, Hoca Ahmet Yesevi, Hulusi Kıymacı, Ihlamur, İbni Sina, Karaçini, Kırcalar, Kıymacılar, Kireç Ocağı, Mahmut Nedim Çetin, Manolya, Muratlı, Namık Kemal, Okul, Özdemir, Özkan, Park, Piri Reis, Poyraz Çıkmazı, Sahil Yolu 2, Sılam, Sürmeli, Şehit Muhsin Ataç, Talaylar, Top Çınar, Yağmur, Yahya Kemal Bayatlı, Yakut ve Yiğitler Sokakları

Saat: 10:00-17:00

Neden: YG-Hizmet Alım çalışması

HASSA İLÇESİ:

Dervişpaşa Mahallesi:

Saat: 9:00-14:00

Neden: Tesis çalışması

İskenderun İlçesi:

Barıştepe, Dumlupınar, Esentepe, Kocatepe, Muradiye ve Yıldırım Tepe Mahalleleri:

Saat: 00:01-7:00

Neden: YG-Hizmet Alım çalışması

REYHANLI İLÇESİ:

Paşaköy Mahallesi ve Merkez 15. Sokak:

Saat: 9:00-17:00

Neden: YG-Bakım Onarım çalışması

SAMANDAĞ İLÇESİ:

Değirmenbaşı, Tomruksuyu, Yaylıca, Büyük Karaçay Barajı ve HES Çıkış, Batıayaz, Ataköy, Büyükoba, Ceylandere, Çamlıyayla, Çanakoluk, Çubuklu, Fidanlı, Huzurlu, Seldiren, Yeniköy ve Avcılar Mahalleleri:

Saat: 10:00-13:00

Neden: YG-Hizmet Alım çalışması

Sutaşı Mahallesi:

Saat: 9:00-17:00

Neden: Tesis çalışması