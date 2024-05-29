Hatay’da Antakya Arsuz Dörtyol Hassa Reyhanlı ve Samandağ etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Hatay’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 MAYIS HATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
ANTAKYA İLÇESİ:
Maşuklu Mahallesi: Uslu, Yiğiterler 3, Yiğiterler 4 ve 2101 Sokakları
Saat: 9:00-17:00
Neden: Tesis çalışması
Büyükdalyan Mahallesi:
Saat: 9:00-17:00
Neden: YG-Hizmet Alım çalışması
Büyükdalyan Mahallesi ve Alazi Mahallesi:
Saat: 9:00-17:00
Neden: AG-Hizmet Alım çalışması
Dikmece Mahallesi: Dikmece Kuyucak, Kuyucak Keskinler ve Kuyucak Keskinler 3 Sokakları
Saat: 9:00-17:00
Neden: Arıza Kaynaklı çalışma
ARSUZ İLÇESİ:
Madenli Mahallesi Sokakları:
Saat: 9:30-15:30
Neden: Arıza Kaynaklı çalışma
Defne İlçesi:
Üzengili Mahallesi:
Saat: 10:00-13:00
Neden: YG-Hizmet Alım çalışması
Harbiye Mahallesi:
Saat: 10:00-13:00
Neden: Tesis çalışması
DÖRTYOL İLÇESİ:
Yeşilköy Mahallesi: Akanlar, Akdeniz 2, Atatürk, Aydın, Bağlar 1, Beyler Yudru, Camii, Cengiz Topel, Ceyhan, Ceylanlar, Çıngı, Deliçay 2, Devran, E-5 Karayolu, Elveren, Güneysu, Hakkari Çıkmazı, Hasan Tahsin Tellioğlu, Hoca Ahmet Yesevi, Hulusi Kıymacı, Ihlamur, İbni Sina, Karaçini, Kırcalar, Kıymacılar, Kireç Ocağı, Mahmut Nedim Çetin, Manolya, Muratlı, Namık Kemal, Okul, Özdemir, Özkan, Park, Piri Reis, Poyraz Çıkmazı, Sahil Yolu 2, Sılam, Sürmeli, Şehit Muhsin Ataç, Talaylar, Top Çınar, Yağmur, Yahya Kemal Bayatlı, Yakut ve Yiğitler Sokakları
Saat: 10:00-17:00
Neden: YG-Hizmet Alım çalışması
HASSA İLÇESİ:
Dervişpaşa Mahallesi:
Saat: 9:00-14:00
Neden: Tesis çalışması
İskenderun İlçesi:
Barıştepe, Dumlupınar, Esentepe, Kocatepe, Muradiye ve Yıldırım Tepe Mahalleleri:
Saat: 00:01-7:00
Neden: YG-Hizmet Alım çalışması
REYHANLI İLÇESİ:
Paşaköy Mahallesi ve Merkez 15. Sokak:
Saat: 9:00-17:00
Neden: YG-Bakım Onarım çalışması
SAMANDAĞ İLÇESİ:
Değirmenbaşı, Tomruksuyu, Yaylıca, Büyük Karaçay Barajı ve HES Çıkış, Batıayaz, Ataköy, Büyükoba, Ceylandere, Çamlıyayla, Çanakoluk, Çubuklu, Fidanlı, Huzurlu, Seldiren, Yeniköy ve Avcılar Mahalleleri:
Saat: 10:00-13:00
Neden: YG-Hizmet Alım çalışması
Sutaşı Mahallesi:
Saat: 9:00-17:00
Neden: Tesis çalışması
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.