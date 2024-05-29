29 May 2024 - 10:28- Ekonomi G:

29 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

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Altın tarih boyunca insanlar tarafından değer gördü. Hem takı amacıyla aksesuar olarak hem de yatırım aracı olarak binlerce yıldır değer gören altın günümüzde de hem aksesuar hem yatırım aracı olarak kullanılıyor. Peki Malatya’da 29 Mayıs 2024’te altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

29 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları mask
29 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları
29 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları
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Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın dalgalanmaya devam ediyor. 29 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde göze çarpıyor:

29 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI

“Beşibirlik: Alış 77.580 TL, satış 82.800 TL,

Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 38.790 TL, satış 40.890 TL

Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 38.790 TL, satış 41.400 TL,

Liralık Eski: Alış 15.516 TL, satış 16.356 TL,

Liralık Yeni: Alış 15.516 TL, satış 16.560 TL,

Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.516 TL, satış 16.560 TL,

Ata Lira Eski: Alış 15.959 TL, satış 16.802 TL,

29 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Ata Lira Yeni: Alış 15.959 TL, satış 17.007 TL,

Yarım Eski: Alış 7.758 TL, satış 8.178 TL,

Yarım Yeni: Alış 7.758 TL, satış 8.280 TL,

Çeyrek Eski: Alış 3.879 TL, satış 4.089 TL,

Çeyrek Yeni: Alış 3.879 TL, satış 4.140 TL,

22 Ayar Bilezik: Alış 2.216 TL, satış 2.364 TL,

22 Kordon: Alış 2.216 TL, satış 2.536 TL,

22 Sıfır Zincir: Alış 2.216 TL, satış 2.585 TL,

29 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

18 Ayar: Alış 1.701 TL, satış 2.034 TL,

14 Ayar : Alış 1.373 TL, satış 1.715 TL,

24 Ayar: 2.450 TL,

Gümüş Yerli: 4,50-4,50,

Otantik Gümüş: 7,50-10,00,

Gümüş İthal: 6,50-9,50,

29 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Gümüş Has: 6,05-6,30.”

Altın fiyatları saat 09.28’deki değerlere göre verilmiştir.

 

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29 May 2024 - 10:28 Malatya- Ekonomi

Mahreç  Murat İpekten

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