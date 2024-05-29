29 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın dalgalanmaya devam ediyor. 29 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde göze çarpıyor:
MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI
“Beşibirlik: Alış 77.580 TL, satış 82.800 TL,
Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 38.790 TL, satış 40.890 TL
Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 38.790 TL, satış 41.400 TL,
Liralık Eski: Alış 15.516 TL, satış 16.356 TL,
Liralık Yeni: Alış 15.516 TL, satış 16.560 TL,
Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.516 TL, satış 16.560 TL,
Ata Lira Eski: Alış 15.959 TL, satış 16.802 TL,
Ata Lira Yeni: Alış 15.959 TL, satış 17.007 TL,
Yarım Eski: Alış 7.758 TL, satış 8.178 TL,
Yarım Yeni: Alış 7.758 TL, satış 8.280 TL,
Çeyrek Eski: Alış 3.879 TL, satış 4.089 TL,
Çeyrek Yeni: Alış 3.879 TL, satış 4.140 TL,
22 Ayar Bilezik: Alış 2.216 TL, satış 2.364 TL,
22 Kordon: Alış 2.216 TL, satış 2.536 TL,
22 Sıfır Zincir: Alış 2.216 TL, satış 2.585 TL,
18 Ayar: Alış 1.701 TL, satış 2.034 TL,
14 Ayar : Alış 1.373 TL, satış 1.715 TL,
24 Ayar: 2.450 TL,
Gümüş Yerli: 4,50-4,50,
Otantik Gümüş: 7,50-10,00,
Gümüş İthal: 6,50-9,50,
Gümüş Has: 6,05-6,30.”
Altın fiyatları saat 09.28’deki değerlere göre verilmiştir.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.