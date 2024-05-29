Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 9 Haziran 2024

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanan ilana göre Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 122 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Yayınlanan ilana göre sözlü sınavla Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi, sözlü sınava tabi tutulmaksızın Büro Personeli, Avukat ve Destek Personeli olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.
Alım yapılacak iller şu şekilde:
“Merkez Teşkilatı, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul 1, İstanbul 2, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon”
ALIM YAPILACAK İLLERDEKİ KADRO SAYISINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…
BAŞVURU BAŞLANGIÇ:
29 Mayıs 2024
BAŞVURU BİTİŞ:
9 Haziran 2024
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.