Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 9 Haziran 2024

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanan ilana göre Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 122 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Yayınlanan ilana göre sözlü sınavla Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi, sözlü sınava tabi tutulmaksızın Büro Personeli, Avukat ve Destek Personeli olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Alım yapılacak iller şu şekilde:

“Merkez Teşkilatı, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul 1, İstanbul 2, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon”

BAŞVURU BAŞLANGIÇ:

29 Mayıs 2024

BAŞVURU BİTİŞ:

9 Haziran 2024