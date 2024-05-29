29 May 2024 - 09:40- Gündem G:

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 9 Haziran 2024

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Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 9 Haziran olan alımlarda kaç kişi alınacak ve diğer tüm merak edilenler haberimizde…

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 9 Haziran 2024 mask
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 9 Haziran 2024
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 9 Haziran 2024
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Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanan ilana göre Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 122 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 9 Haziran 2024

Yayınlanan ilana göre sözlü sınavla Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi, sözlü sınava tabi tutulmaksızın Büro Personeli, Avukat ve Destek Personeli olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 9 Haziran 2024

Alım yapılacak iller şu şekilde:

“Merkez Teşkilatı, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul 1, İstanbul 2, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon”

ALIM YAPILACAK İLLERDEKİ KADRO SAYISINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

BAŞVURU BAŞLANGIÇ:

29 Mayıs 2024

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 9 Haziran 2024

BAŞVURU BİTİŞ:

9 Haziran 2024

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 9 Haziran 2024

İLANA BAŞURMAK İÇİN TIKLAYIN…

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29 May 2024 - 09:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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