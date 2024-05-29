Mali Müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu! İlk kez başvuranlar dikkat!

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 2024 yılı 2. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 31 Ağustos ile 9 Eylül 2024’te Ankara’da yapılacak olup ilk kez sınava girecek olan adayların başvuruları 3 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Daha önce katılan adaylar ise 1 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda İlk kez katılacak olan adaylar için şu ifadelere yer verildi:

“İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 28 Haziran 2024 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlk kez sınava katılacak adayların, başvuru süresi içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra, sınav başvuru belgelerini elden veya posta yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. İlk kez başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden de Başkanlığımıza gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.”

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda daha önce sınava girmiş olan adaylar için de için şu ifadelere yer verildi:

“Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılmak isteyenlerin ise süresi içerisinde TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları ve sınav başvuru belgelerini Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.”