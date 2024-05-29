29 May 2024 - 08:47 - Gündem

Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı 29 Mayıs 2024 Çarşamba Resmî Gazete kararları

29 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli Resmî Gazete’ de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 29 Mayıs 2024 Çarşamba Tarihli Resmî Gazete kararları…