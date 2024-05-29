- Sağlık

29 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler.

29 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

29 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Fırat Eczanesi
Battalgazi Gazi Devlet Hastanesi Acil Çıkışı [Millet Bahçesi -Turgut Özal Cami Arası] Gündoğdu Caddesi Zafer Mahallesi No 37\B

24 saat açık

Begüm Eczanesi
Polis Evi Karşısı Sıtmapınarı

24 saat açık

Fahri Kayahan Eczanesi
Özalper Mahallesi Gülümser Caddesi Begonya Evleri Arkası No: 77\C

24 saat açık

Ümit Eczanesi
Sıtmapınarı Halk Sağlığı Müdürlüğü Karşısı

24 saat açık

Menengiç Eczanesi
Meydanbaşı Mahallesi Osman ATEŞ Caddesi No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/MALATYA

24 saat açık

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29 May 2024 - 08:32 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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