Malatya'da hangi mahallelerde elektrik kesilecek?

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Karagöz, Battalgazi, Yıldıztepe, Göztepe mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Yeniköy, Fırıncı, Yenice, Yaygın, Tokluca, Bağtepe, Merdivenler, Bulgurlu, Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Doğu, Başpınar, Kültür mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Gövük, Bahçelievler, Sürür, Sinanlı, Tecirli mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu, Karahan mahallelerine"

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.