Meteoroloji duyurdu Bugün Malatya’yı nasıl bir hava bekliyor?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Havanın parçalı az bulutlu geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
“Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçmesi tahmin edilmektedir.”
ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette; öğle saatlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez parçalı az bulutlu 20 derece
Akçadağ parçalı az bulutlu 30 derece
Arapgir parçalı az bulutlu 27 derece
Arguvan parçalı az bulutlu 27 derece
Battalgazi parçalı az bulutlu 32 derece
Darende parçalı az bulutlu 28 derece
Doğanşehir parçalı az bulutlu 27 derece
Doğanyol parçalı az bulutlu 31 derece
Hekimhan parçalı az bulutlu 26 derece
Kale parçalı az bulutlu 31 derece
Kuluncak parçalı az bulutlu 25 derece
Pütürge parçalı az bulutlu 27 derece
Yazıhan parçalı az bulutlu 31 derece
Yeşilyurt parçalı az bulutlu 30 derece.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.