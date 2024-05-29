- Çevre

Meteoroloji duyurdu Bugün Malatya’yı nasıl bir hava bekliyor?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Havanın parçalı az bulutlu geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji duyurdu Bugün Malatya’yı nasıl bir hava bekliyor? mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Havanın parçalı az bulutlu geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçmesi tahmin edilmektedir.”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette; öğle saatlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez parçalı az bulutlu 20 derece

Akçadağ parçalı az bulutlu 30 derece

Arapgir parçalı az bulutlu 27 derece

Arguvan parçalı az bulutlu 27 derece

Battalgazi parçalı az bulutlu 32 derece

Darende parçalı az bulutlu 28 derece

Doğanşehir parçalı az bulutlu 27 derece

Doğanyol parçalı az bulutlu 31 derece

Hekimhan parçalı az bulutlu 26 derece

Kale parçalı az bulutlu 31 derece

Kuluncak parçalı az bulutlu 25 derece

Pütürge parçalı az bulutlu 27 derece

Yazıhan parçalı az bulutlu 31 derece

Yeşilyurt parçalı az bulutlu 30 derece.

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29 May 2024 - 08:12 Malatya- Çevre

Mahreç  Besime Güner

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