Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarını ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede nasıl bir hava olacak? Bu soruların cevabı haberimizde...

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Çarşamba, 29 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Parçalı bulutlu bir gün geçmesi bekleniyor.

Perşembe, 30 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Malatya’da sıcak bir gün geçecek. Yağmur etkisi yavaş yavaş geçiyor.

Cuma, 31 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Cuma günü yine parçalı bulutlu bir gün geçmesi bekleniyor.

Cumartesi, 1 Haziran: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Yeni ay sıcak bir hava ile başlayacak. Yağmur beklenmiyor.

Pazar, 2 Haziran: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Havanın güneşli ve sıcak geçmesi bekleniyor.

Pazartesi, 3 Haziran: En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Hafta, güneşli ve sıcak bir gün ile başlayacak. Sıcaklık iyice artacak.

Salı, 4 Haziran: En düşük sıcaklık 18°C, en yüksek sıcaklık 33°C olacak. Yaz sıcakları iyice hissedilecek.