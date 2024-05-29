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Malatya'da haftalık hava durumu

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Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarını ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede nasıl bir hava olacak? Bu soruların cevabı haberimizde...

Malatya'da haftalık hava durumu mask
Malatya'da haftalık hava durumu
Malatya'da haftalık hava durumu
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Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarını ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede nasıl bir hava olacak? Bu soruların cevabı haberimizde...

Malatya'da haftalık hava durumu

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

Malatya'da haftalık hava durumu

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Çarşamba, 29 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Parçalı bulutlu bir gün geçmesi bekleniyor.

Perşembe, 30 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Malatya’da sıcak bir gün geçecek. Yağmur etkisi yavaş yavaş geçiyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Cuma, 31 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Cuma günü yine parçalı bulutlu bir gün geçmesi bekleniyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Cumartesi, 1 Haziran: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Yeni ay sıcak bir hava ile başlayacak. Yağmur beklenmiyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Pazar, 2 Haziran: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Havanın güneşli ve sıcak geçmesi bekleniyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Pazartesi, 3 Haziran: En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Hafta, güneşli ve sıcak bir gün ile başlayacak. Sıcaklık iyice artacak.

Salı, 4 Haziran: En düşük sıcaklık 18°C, en yüksek sıcaklık 33°C olacak. Yaz sıcakları iyice hissedilecek.

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29 May 2024 - 06:00 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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