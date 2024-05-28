Malatya'da 22 yaşındaki genci hayattan koparan kaza

Malatya'da 22 yaşındaki yaşındaki bir genç, kullandığı araç ile elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay bugün gece saat 04.00 sıralarında Karakavak Mahallesi Şehit Yusuf Arkın Sokak ile Gündüz Sokak kesişiminde meydana geldi.
Mehmet Berke Kılıç (2002 doğumlu) 06 ABE 769 plakalı aracı ile elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konu ile ilgili tahkikat devam ediyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.