Malatya'da 22 yaşındaki genci hayattan koparan kaza

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Malatya'da 22 yaşındaki yaşındaki bir genç, kullandığı araç ile elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay bugün gece saat 04.00 sıralarında Karakavak Mahallesi Şehit Yusuf Arkın Sokak ile Gündüz Sokak kesişiminde meydana geldi.



Mehmet Berke Kılıç (2002 doğumlu) 06 ABE 769 plakalı aracı ile elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili tahkikat devam ediyor.