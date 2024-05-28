İşte dünyanın en güvenli 5 ülkesi

Güvenlik, herkes için önemli bir konu ve bazı ülkeler bu konuda öne çıkıyor. İşte Ekonomi ve Barış Enstitüsünün (IEP) hazırladığı verilere göre, en güvenli 5 ülke…

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) verilerine göre en güvenli 5 ülke şu şekilde:

1-İzlanda

İzlanda, 2008'den bu yana üst üste 16 yıldır bir numaralı sırayı koruyor. İzlanda, Kuzey Atlantik'te bulunan bir ada ülkesi. Coğrafi olarak İskandinavya'nın dışında yer almasına rağmen, kültürel ve tarihî bağlamda genellikle İskandinav ülkeleriyle birlikte ele alınıyor.. İzlanda, jeotermal enerji kaynaklarıyla ünlüdür ve bu kaynakları kullanarak elektrik ve ısı üretir. Ülke aynı zamanda buzullar, volkanlar, şelaleler ve termal sıcak su kaynakları gibi doğal güzelliklere ev sahipliği yapar. Reykjavik, İzlanda'nın başkenti ve en büyük şehridir. İzlanda'nın ekonomisi hizmet sektörü, balıkçılık ve turizme dayanır.

2-Danimarka

Danimarka, Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir ve İskandinav Yarımadası'nın güneyinde bulunur. Ülke, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ne kıyısı olan bir yarımadada yer alır. Başkenti Kopenhag'dır. Danimarka, küçük ancak gelişmiş bir ülkedir ve genellikle yüksek yaşam standartları, düşük yolsuzluk seviyeleri ve güçlü bir refah devleti olarak bilinir. Ülke, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma konusunda da öncüdür ve rüzgar enerjisi üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları gibi denizaşırı topraklara da sahiptir.

3-İrlanda

İrlanda, Batı Avrupa'da bulunan bir ada ülkesidir. Ada, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda olmak üzere iki ana siyasi bölgeye ayrılmıştır. İrlanda Cumhuriyeti, tamamen bağımsız bir ülke olarak bağımsızlığını ilan etmiştir, başkenti Dublin'dir. Kuzey İrlanda ise Birleşik Krallık'ın bir parçasıdır ve başkenti Belfast'tır.

4-Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, Güneybatı Pasifik'te bulunan bir ada ülkesidir. İki ana adadan oluşur: Kuzey Adası ve Güney Adası, ayrıca birçok küçük adadan oluşan bir adalar topluluğuna sahiptir. Başkenti Wellington'dır.

5-Avusturya

Avusturya, Orta Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Viyana'dır. Zengin kültürel mirası, tarihi şehirleri ve doğal güzellikleriyle tanınır. Avusturya'nın Alplerle çevrili manzaraları, turistler için popüler bir destinasyondur. Müzik, sanat ve mimaride önemli bir yere sahiptir; özellikle de ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart, dünya çapında tanınan bir Avusturyalıdır. Ayrıca, ülkenin klasik müzik geleneği, Viyana Filharmoni Orkestrası gibi dünyaca ünlü topluluklarla devam etmektedir. Avusturya aynı zamanda, efsanevi "Viyanalı Pastanesi" ve ünlü "Sachertorte" gibi tatlılarıyla da bilinir.