Elazığ'da Türk bayrağının yere serilmesi tepki çekti

Elazığ’ın Akçakiraz beldesinde yaşanan olay, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bir evin bahçesinin önündeki dutları rahat toplamak amacıyla Türk bayrağı yere serildi. Bayrağın bu şekilde kullanıldığını gören çevreden geçen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Üzerinde şehitlerimizin kanı olan yüce Türk bayrağını bu şekilde kimse kullanamaz" diyerek duruma karşı çıktı. Olayın ardından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, bayrağın saygıyla muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı