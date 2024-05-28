Elazığ'da Türk bayrağının yere serilmesi tepki çekti

Elazığ’ın Akçakiraz beldesinde yaşanan olay, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Bir evin bahçesinin önündeki dutları rahat toplamak amacıyla Türk bayrağı yere serildi. Bayrağın bu şekilde kullanıldığını gören çevreden geçen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Üzerinde şehitlerimizin kanı olan yüce Türk bayrağını bu şekilde kimse kullanamaz" diyerek duruma karşı çıktı. Olayın ardından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, bayrağın saygıyla muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.