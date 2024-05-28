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Batman'da Dicle Nehri'ne düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti

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Batman'da, Dicle Nehri'ne düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti.

Batman'da Dicle Nehri'ne düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti mask
Batman'da Dicle Nehri'ne düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti
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Batman'da, Dicle Nehri'ne düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti.

Batman'da Dicle Nehri'ne düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kantar Köprüsü mevkiinde ailesiyle Dicle Nehri kenarındaki tarlalarına giden 11 yaşındaki işitme engelli Zekeriya Yılmaz, bir müddet sonra gözden kayboldu. Çevrede çocuğunu aramaya başlayan aile, su yüzeyinde hareketsiz olduğunu gördü. Oğlunu sudan çıkartan baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Batman'da Dicle Nehri'ne düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti

Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 May 2024 - 22:12 - Gündem

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