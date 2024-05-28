Yerinde dönüşüm için kaç kredi desteği alınabilir?

Asrın Felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 16 ay geçti. Depremzede vatandaşların kimi kura sonuçlarını beklerken kimisi ise Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında konutlarını kendileri yapmak için uğraşıyor. Bu bağlamda bir adet hibe desteği verildiği biliniyor. Peki, yerinde dönüşüm için kredi imkânları nasıl, depremzedeler kaç kredi desteği alabilir? Bu sorunun cevabını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında merak edilen soruları yanıtladı. Hazırlanan 53 soru-cevaplık bilgilendirme metninde kaç kredi alınabileceği konusuna da açıklık getirildi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER NELER?

Konut bağımsız birimler için 750.000 TL hibe ve iş yerleri için 400.000 TL hibe desteği,

Konut bağımsız birimler için 750.000 TL kredi ve iş yerleri için 400.000 TL kredi desteği (2 yıl ödemesiz 96 ay vade, 10 yıl),

Ahırlı konut için 1 milyon TL kredi desteği,

Birden fazla konut veya iş yeri olan hak sahipleri için 3 bağımsız birime kadar kredi destekleri,

Proje ve ruhsat işlemleri için her konut veya dükkân başına ayrıca 40.000 TL hibe desteği sağlanıyor.

KAÇ KREDİ DESTEĞİ ALINABİLİR?

Bakanlığın hazırladığı metinde bağımsız bölüm sayısına göre kredi verildiği ifade ediliyor. Bu konuya ilişkin şu sorular dikkat çekiyor:

Soru: 5 adet evim vardı, hepsi için hibe ve kredi alabilir miyim?

Hak sahipleri yıkılan bağımsız birimlerine istinaden en fazla 1 adet hibe desteği (750 bin TL) ve 3 adet kredi desteği (750 bin TL x 3) alabilirler.

Soru: 2 adet konutum ve 1 iş yerim yıkıldı, alacağım hibe ve kredi miktarları nedir?

Yıkılan 2 adet konuta ilişkin 1 hibe ve 2 kredi tutarı, yıkılan iş yerleri için 1 hibe ve 1 kredi miktarında ve belirtilen tutarlarda desteklerden faydalanılabilecektir.

Soru: Yıkılan binamın inşaat alanı çok büyüktü, yerinde dönüşüm projesi kapsamında yine 1 hibe ve 1 kredi desteği mi alacağım?

Evet, yıkılan binadaki konut ya da iş yeri nitelikli bağımsız bölüm sayısı göz önünde bulundurularak hibe ve kredi desteği sağlanmaktadır.

Soru: Yıkılan binamın inşaat alanı çok büyüktü, yerinde dönüşüm projesi kapsamında yine 1 hibe ve 1 kredi desteği mi alacağım?

Yerinde dönüşüm projesinin dayanağı olan 7452 sayılı Kanunda, 7269 sayılı Kanun kapsamında (AFAD) hak sahibi olanlara hibe ve kredi verilmez hükmü yer almaktadır. Bu sebeple, aynı kişiye ait hasarlı taşınmazlardan AFAD hak sahipliğinden faydalanılması halinde yerinde dönüşüm hibe-kredi imkânlarından faydalanılamaz. Ancak, AFAD hak sahipliğine konu edilmeyen diğer bağımsız bölümün hibe-kredi imkanlarından yararlanması mümkündür.