Mardin ve Kamışlı'da çıkan yangın paniğe neden oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan yangınlar panik ve endişeye neden oldu. Yeşilkent Mahallesi ve Akçatarla Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu arazide başlayan yangınlar, hızla yayılarak çevreyi tehdit etti.

Hızlı müdahale sayesinde Yeşilkent Mahallesi'ndeki yangın söndürüldü, ancak Akçatarla Mahallesi'nde vatandaşların traktörle müdahalesi gerekti. Ancak bu müdahale sırasında bir vatandaşın traktörün kıskacına takılması sonucu yaralanması üzücü bir olaydı.

Diğer taraftan, sınırın Kamışlı bölgesinde ise buğday tarlasında çıkan yangın kontrolden çıkmış gibi görünüyor. Henüz nedeni belirlenemeyen bu yangın, bölge sakinlerini ve yetkilileri endişelendiriyor. Yangının devam ettiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı