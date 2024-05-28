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Mardin ve Kamışlı'da çıkan yangın paniğe neden oldu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan yangınlar panik ve endişeye neden oldu. Yeşilkent Mahallesi ve Akçatarla Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu arazide başlayan yangınlar, hızla yayılarak çevreyi tehdit etti.

Mardin ve Kamışlı'da çıkan yangın paniğe neden oldu mask
Mardin ve Kamışlı'da çıkan yangın paniğe neden oldu
Mardin ve Kamışlı'da çıkan yangın paniğe neden oldu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan yangınlar panik ve endişeye neden oldu. Yeşilkent Mahallesi ve Akçatarla Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu arazide başlayan yangınlar, hızla yayılarak çevreyi tehdit etti.

Mardin ve Kamışlı'da çıkan yangın paniğe neden oldu

Hızlı müdahale sayesinde Yeşilkent Mahallesi'ndeki yangın söndürüldü, ancak Akçatarla Mahallesi'nde vatandaşların traktörle müdahalesi gerekti. Ancak bu müdahale sırasında bir vatandaşın traktörün kıskacına takılması sonucu yaralanması üzücü bir olaydı.

Mardin ve Kamışlı'da çıkan yangın paniğe neden oldu

Diğer taraftan, sınırın Kamışlı bölgesinde ise buğday tarlasında çıkan yangın kontrolden çıkmış gibi görünüyor. Henüz nedeni belirlenemeyen bu yangın, bölge sakinlerini ve yetkilileri endişelendiriyor. Yangının devam ettiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Mardin ve Kamışlı'da çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Nusaybin, Yeşilkent Mahallesi, Akçatarla Mahallesi, ot, yangın, arazi, Buğday tarlası

28 May 2024 - 21:41 - Gündem

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